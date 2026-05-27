CORSAIR NOVABLADE PRO WIRELESS Invincible VS Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR ogłosił zestaw kolekcjonerskich urządzeń peryferyjnych we współpracy z brutalną superbohaterską bijatyką 3v3, Invincible VS. Fani komiksu, serialu i gry będą mogły pochwalić się trójką niestandardowych produktów. Bezdźwigniowy kontroler do bijatyk NOVABLADE PRO WIRELESS z efektem Halla, wymienny panel przedni do modelu NOVABLADE PRO WIRELESS oraz podkładka pod mysz dla graczy MM300 2XL z niestrzępiącego się materiału – wszystkie te produkty wyróżniają się grafiką inspirowaną bijatyką drużynową studia Quarter Up, pierwszego wewnętrznego studia deweloperskiego firmy Skybound.







Kontroler z efektem Halla bez dźwigni do bijatyk NOVABLADE PRO WIRELESS: Invincible VS Edition

Kiedy twoja drużyna staje oko w oko z nadludźmi, którzy mogą przenieść ich do innego wymiaru, opłaca się przystąpić do bitwy wyposażonym w każdą możliwą przewagę. NOVABLADE PRO WIRELESS jest wyposażony w szybko działające przełączniki CORSAIR MGX Hyperdrive z efektem Halla, które maksymalizują czas reakcji, dzięki czemu gracze mogą łatwiej łączyć asysty lub wykonywać satysfakcjonujące, opóźnione hiperkombinacje. Te niezawodne przełączniki są wspierane przez technologię Rapid Trigger, która umożliwia szybsze resetowanie klawiszy, zapewniając przewagę w każdej sytuacji, w której trzeba ponownie nacisnąć klawisze. Obsługa SOCD FlashTap pozwala graczom dostosować sposób obsługi przekazywania sygnału SOCD, ponieważ czysty sygnał jest ważny, gdy los wszechświata wisi na włosku.



Wszechstronna łączność w trzech trybach (2.4 GHz, Bluetooth i USB) pozwala graczom na łatwą łączność w dowolnym wszechświecie, w którym przyjdzie im walczyć. Tryb gry zapewnia, że gracze są gotowi wyjść z laboratorium na ring. Aby nadać odpowiedni nastrój wszystkim nadchodzącym bitwom, płyta czołowa na uderzającą, inspirowaną grą grafikę przedstawiającą Omni-Mana i Invincible’a zamkniętych w potyczce z supermocami. Cena - 259.99 USD.





Płyta czołowa NOVABLADE PRO x Invincible VS

Obecni posiadacze NOVABLADE PRO WIRELESS nie zostaną pozostawieni na pastwę losu. Ta wymienna płyta czołowa ma tę samą grafikę, co niestandardowy kontroler. Wymiana jest prosta, więc gracze będą gotowi do walki niezależnie od tego, czy są na ostatnim etapie EVO, czy grają w domu przeciwko znajomym.



Podkładka pod mysz do gier z niestrzępiącej się tkaniny MM300 2XL: Invincible VS Edition

Fani szukający wytrzymałej podkładki pod mysz godnej nazwy „Invincible” nie muszą szukać dalej. Duża mata na biurko o rozmiarze 2XL ma zabezpieczone przed strzępieniem się szwy, które pomagają utrzymać ją w stanie gotowym do walki, oraz przyczepny spód, który nie ślizga się, gdy akcja nabiera tempa. Podkładka pod mysz ma kultowy obraz Marka, który nie chce się poddać, z logo, które wplata wszystkie główne postacie z gry.



Pełna kolekcja CORSAIR x Invincible VS będzie dostępna w przedsprzedaży w ograniczonych ilościach na całym świecie bezpośrednio na Corsair.com od 22 maja 2026 roku.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR