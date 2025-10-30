CORSAIR Novablade Pro - kontroler do gier walki z efektem Halla

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś swój pierwszy kontroler do gier walki — bezdźwigniowy bezprzewodowy Novablade Pro z efektem Halla z przełącznikami magnetycznymi CORSAIR MGX Hyperdrive i technologią Rapid Trigger oraz FlashTap SOCD. Kontroler Novablade Pro jest wyposażony w 15 magnetycznych przycisków z możliwością konfiguracji, które zapewniają perfekcyjne sterowanie w każdej grze walki. Niezwykle czułe przełączniki magnetyczne CORSAIR MGX Hyperdrive są wyposażone w regulowane punkty aktywacji od 0.1 mm do 4 mm i technologię Rapid Trigger, która szybciej resetuje klawisze. Te funkcje pozwalają skrócić czas reakcji o tych kilka kluczowych ułamków sekund. Przełączniki zapewniają nawet 150 milionów naciśnięć, więc gracze mogą zaufać kontrolerowi i skupić się tylko na grze.







Technologia CORSAIR FlashTap SOCD zapewnia pełną kontrolę nad kierunkami dzięki ulepszonej priorytetyzacji i czyszczeniu SOCD, zapewniającej zgodność z przepisami turniejowymi. Tryb gry przygotowuje graczy do turnieju, aktywując funkcję Rapid Trigger i dezaktywując klawisze G i touchpad, aby zapobiec przypadkowej dyskwalifikacji zawodników. Dzięki wysokiej jakości wykonania i kompaktowej konstrukcji, gracze mogą bezpiecznie transportować Novablade Pro na turnieje i spotkania. Łączność w trzech trybach umożliwia nawiązanie połączenia bezprzewodowego 2.4 GHz i Bluetooth z niskimi opóźnieniami, a tryb przewodowy zapewnia połączenie bez względu na dostępną konfigurację.



Dzięki 15 w pełni podświetlonym przyciskom 360° RGB LightEdge i wymienialnej aluminiowej pokrywie górnej, gracze przed walką mogą dostosować kontroler do swoich preferencji. Dostępna jest również funkcja programowania 8 klawiszy G i tworzenie 5 profili zapisywanych w pamięci kontrolera. Kontroler Novablade Pro jest zgodny z konsolami PS5 i PS4 oraz komputerami PC.



Dostępność, gwarancja i ceny

Kontroler Novablade Pro jest już dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR, a wkrótce będzie też dostępny w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR, takich jak Best Buy i Amazon. Kontroler Novablade Pro jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR