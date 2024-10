CORSAIR PC Super-Tower iCUE LINK 9000D RGB AIRFLOW

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR poinformowała dziś o dostępności obudowy 9000D RGB AIRFLOW, będącej udoskonaloną wersją niezwykle popularnej obudowy Super-Tower OBSIDIAN 1000D. Obudowa 9000D przewyższa swojego poprzednika, szeroko znanego jako najlepsza obudowa do niestandardowych systemów chłodzenia cieczą, pod względem funkcji rozbudowy i chłodzenia, a jednocześnie charakteryzuje się odświeżoną, industrialną estetyką. Przepastne wnętrze mieści szeroką gamę konfiguracji chłodzenia: do 18 wentylatorów 120 mm, 7 wentylatorów 140 mm lub 4 wentylatorów 200 mm. Na przednim i górnym panelu można zamontować obok siebie dwa radiatory o szerokości 480 mm, z boku obudowy można zamontować radiator o szerokości 360 mm, a z tyłu radiator o szerokości 240 mm. Wszystkie z nich można zamontować w konfiguracji push-pull w zależności od grubości radiatora i wybranego miejsca montażu.







Wysoka wydajność chłodzenia zapewnia użytkownikom zestawów wielosystemowych i komputerów z wieloma kartami graficznymi niezrównaną elastyczność w zakresie preferowanych rozwiązań do chłodzenia. System montażowy CORSAIR InfiniRail ułatwia instalację wentylatorów. Użytkownicy mogą po prostu przesunąć szyny, aby dopasować je do żądanej średnicy wentylatora i umieścić nad najbardziej nagrzewającymi się podzespołami, zamiast polegać na standardowo nawierconych otworach montażowych.



W PEŁNI FUNKCJONALNE CENTRUM STEROWANIA iCUE LINK

Dodany w zestawie koncentrator systemowy iCUE LINK steruje przednimi wejściami/wyjściami podświetlenia RGB i umożliwia rozbudowę ekosystemu, zarządzając nawet 23 dodatkowymi urządzeniami iCUE LINK: od wentylatorów i układów chłodzenia po najwyższej klasy produkty do niestandardowych układów chłodzenia Hydro X Series. Wielokrotnie nagradzany ekosystem iCUE LINK umożliwia rozbudowę i podłączanie wentylatorów, pomp, zintegrowanych układów chłodzenia oraz innych urządzeń w celu monitorowania i kontrolowania temperatury, prędkości wentylatorów, oświetlenia, a nawet ekranów LCD w produktach (do nabycia osobno).



Ogromne możliwości rozbudowy

Obudowa 9000D RGB Airflow wyróżnia się wyjątkowym potencjałem chłodzenia i imponującą ilością miejsca na inny sprzęt. Główna taca płyty głównej pomieści płyty ATX, mATX, a nawet serwerowe płyty dwuprocesorowe SSI-CEB i SSI-EEB, a osiem gniazd rozszerzeń PCI Express pomieści karty graficzne i inne urządzenia o długości do 400 mm. Druga, poziomo ustawiona taca na płytę główną Mini ITX może pomieścić pełnowymiarową, dwugniazdową kartę graficzną lub inne urządzenie PCI Express, takie jak karta do rejestracji przebiegu gry Elgato. Jeżeli chodzi o pamięć masową, 9000D mieści do sześciu dysków SSD 2.5" i pięć dysków twardych 3.5" w wyjmowanej klatce na dyski twarde. Aby dostarczać energii całemu temu sprzętowi, obudowa 9000D może jednocześnie pomieścić dwa zasilacze: jeden ATX o długości do 225 mm i jeden w rozmiarze SFX lub SFX-L. Wyposażono ją w ogromną liczbę uchwytów kablowych, dwuwarstwowe gumowe przelotki i mnóstwo miejsca na schowanie przewodów, aby uzyskać estetyczny i uporządkowany zestaw.



Więcej niż przyjazna dla składających komputery

Aby zapewnić użytkownikom łatwą instalację całego sprzętu i układu chłodzenia oraz wygodny dostęp do komponentów, obudowa 9000D wyposażona jest w podwójne, otwierane beznarzędziowo drzwiczki, śruby do wentylatorów QuikTurn™, które znacznie skracają czas montażu wentylatora, wystarczająco dużo miejsca do pracy za tacą płyty głównej z prześwitem ponad 60 mm, a także szereg dołączonych akcesoriów, które jeszcze bardziej ułatwiają montaż, takich jak opaski zaciskowe do zarządzania kablami i wielokrotnego użytku pudełko na śruby, które w razie potrzeby można przechowywać w samej obudowie. Cała ta solidna obudowa ze stalową ramą mierzy 696 x 698 x 307 mm. Obudowa 9000D RGB AIRFLOW góruje nad konkurencją pod niemal każdym względem.



Dostępność, gwarancja i ceny

Obudowa PC Super-Tower CORSAIR iCUE LINK 9000D RGB AIRFLOW jest już dostępna w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Obudowa jest objęta dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR