CORSAIR SKIFF 100 PLUS, SKIFF 100 i HARPOON v2 WIRELESS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR ogłosił dziś wprowadzenie trzech nowych pozycji do swojej oferty gamingowych produktów na co dzień: klawiatury SKIFF 100 PLUS, drugiej klawiatury SKIFF 100 oraz bezprzewodowej myszy HARPOON v2 WIRELESS, idealnych dla początkujących graczy oraz tych, którzy łączą pracę z rozrywką. Seria SKIFF, oparta na popularnej klawiaturze gamingowej K55 RGB, jest idealna dla graczy składających swój pierwszy zestaw do gier, a dla użytkowników poszukujących wszechstronnej klawiatury do pracy i rozrywki SKIFF 100 PLUS i SKIFF 100 to pełnowymiarowe klawiatury membranowe zaprojektowane z myślą o codziennej niezawodności. Obie klawiatury mają ten sam zestaw podstawowych funkcji, przy czym SKIFF 100 PLUS ma dodatkowo sześć programowalnych klawiszy G dla graczy, którzy chcą mieć dedykowany dostęp do makr.







Klawiatury do gier SKIFF 100 PLUS i SKIFF 100

Wbudowane pokrętło umożliwia sterowanie głośnością i odtwarzaniem multimediów na wyciągnięcie ręki. Regulacja głośności, wyciszanie, wstrzymywanie, odtwarzanie, pomijanie utworów i inne funkcje są dostępne przy użyciu jednego, intuicyjnego pokrętła. Dziesięć stref podświetlenia RGB z konfigurowalnymi efektami dynamicznymi doda osobistego charakteru każdej konfiguracji, a dzięki cichym i responsywnym przełącznikom obie klawiatury świetnie sprawdzą się w akademikach, wspólnych mieszkaniach i miejscach pracy wielu osób.



Obie klawiatury mają klasę ochrony IP53, co oznacza, że są odporne na gromadzenie się kurzu i wodę rozpryskiwaną pod kątem do 60 stopni. Zaprojektowano je tak, aby nie zawodziły nawet przy sporadycznych rozlaniach. Odłączana, miękka w dotyku gumowa podkładka pod nadgarstki i regulowane, odchylane nóżki pozwalają graczom znaleźć idealną pozycję do naciskania klawiszy. Podkładkę pod nadgarstki można z łatwością zdemontować, aby uzyskać bardziej minimalistyczną konfigurację.



Klawiatury są kompatybilne z komputerami PC i Mac oraz konsolami Xbox i PlayStation. Można je konfigurować za pomocą CORSAIR Web Hub — narzędzia opartego na przeglądarce internetowej, bez konieczności instalowania oprogramowania.



- Sześć programowalnych klawiszy G (tylko PLUS): łatwy dostęp do makr, klawiszy skrótów i poleceń w grze.

- Pokrętło i sterowanie multimediami: pomijaj menu. Uzyskuj szybko dostęp do regulacji głośności i sterowania odtwarzaniem.

- 10-strefowe podświetlenie RGB: możliwość dostosowania efektów dynamicznych zwiększa atrakcyjność każdej gry.

- Stopień odporności na rozlane płyny IP53: aby sprostać wyzwaniom związanym z grami i życiem zawodowym.

- Ciche, responsywne klawisze membranowe: świetnie sprawdzają się w akademikach, biurach i wspólnych mieszkaniach.

- Odłączana podpórka pod nadgarstki: miękka w dotyku gumowa powierzchnia zapewniająca ergonomiczne podparcie.





Mysz gamingowa HARPOON v2 WIRELESS

Mysz gamingowa HARPOON v2 WIRELESS łączy w sobie charakterystyczny dla HARPOON asymetryczny, ergonomiczny kształt z udoskonaloną precyzją, elastyczną programowalnością i imponującą żywotnością akumulatora, dzięki czemu sprawdza się podczas codziennej pracy i rozrywki. Teksturowane uchwyty boczne i wbudowana podpórka pod kciuk redukują obciążenie związane z chwytem i zmęczenie kciuka podczas długich sesji, a czujnik CORSAIR MARKSMAN o rozdzielczości 26 tys. DPI umożliwia dokładne celowanie.



Sześć programowalnych przycisków zapewnia graczom szybki dostęp do najczęściej używanych umiejętności i makr, a podstawowe przyciski myszy wytrzymują do 100 milionów kliknięć. Żywotność akumulatora wynosi do 140 godzin przy korzystaniu z łączności bezprzewodowej 2,4 GHz z wyłączonym podświetleniem RGB lub do 210 godzin przy korzystaniu z łączności Bluetooth z wyłączonym podświetleniem RGB, co umożliwia granie przez wiele dni po jednym naładowaniu.



HARPOON v2 WIRELESS może się łączyć za pośrednictwem technologii SLIPSTREAM WIRELESS 2.4 GHz, Bluetooth i przewodowego połączenia USB-C, dzięki czemu gracze mogą wybrać najbardziej odpowiadającą im opcję. Mysz jest kompatybilna z komputerami PC i Mac i można ją skonfigurować za pośrednictwem CORSAIR Web Hub. Nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania.



- Asymetryczny, ergonomiczny kształt: podpórka pod kciuk i uchwyty boczne stworzone z myślą o długich sesjach gamingowych.

- Czujnik CORSAIR MARKSMAN 26K: precyzyjny czujnik umożliwia dokładne celowanie.

- Sześć programowanych przycisków: najczęściej używane umiejętności i makra masz na wyciągnięcie ręki.

- Żywotność akumulatora do 140 godzin: skup się na grze, a nie ładowarce.

- Wszechstronna łączność w trzech trybach: łatwe łączenie przez 2.4 GHz, Bluetooth lub przewodowo.



Jakość CORSAIR

SKIFF 100 PLUS, SKIFF 100 i HARPOON v2 WIRELESS uzupełniają ofertę wysokiej klasy klawiatur i myszy CORSAIR na rok 2026, obejmującą GALLEON 100 SD, CLIPPER PRO MINI 60, VANGUARD AIR 99 WIRELESS, SABRE V2 PRO MG i CF oraz NIGHTSWORD v2, oferując bardziej przystępny sposób grania połączony z jakością i niezawodnością marki CORSAIR.



Dostępność i gwarancja

Modele SKIFF 100 PLUS (310 PLN), SKIFF 100 (270 PLN) i HARPOON v2 WIRELESS (310 PLN), są dostępne od 28 lipca 2026 r. w sklepie internetowym CORSAIR oraz za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów CORSAIR. Wszystkie trzy produkty są objęte dwuletnią gwarancją CORSAIR oraz ogólnoświatową obsługą klienta i siecią pomocy technicznej CORSAIR.



















źródło: Info Prasowe - CORSAIR