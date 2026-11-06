CORSAIR TC500 i TC100 RELAXED Dark Cherry Blossom

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR (NASDAQ: CRSR) z przyjemnością informuje, że nowe wersje foteli dla graczy TC500 i TC100 RELAXED w kolorze Dark Cherry Blossom są już dostępne w przedsprzedaży, a ich wysyłka rozpocznie się na początku grudnia. Te wyjątkowe warianty wzbogacają dwa cenione modele foteli o intensywnie granatową tapicerkę z tkaniny oraz misternie haftowane kwiaty wiśni na całej tylnej powierzchni oparcia, nadając każdemu stanowisku do gier wyróżniający, elegancki styl. Fotel dla graczy TC500 w kolorze Dark Cherry Blossom łączy efektowny, nowy wygląd z przestronną konstrukcją i szerokim zakresem regulacji znanymi z oryginalnego modelu TC500. Szerokie, płaskie siedzisko z delikatnymi podparciami bocznymi zapewnia wygodę w różnych pozycjach, a czterokierunkowa regulacja podparcia lędźwi pozwala dopasować jego poziom do własnych preferencji.







Podłokietniki Omniflex można regulować w pionie, przesuwać do przodu i do tyłu, obracać oraz ustawiać do wewnątrz lub na zewnątrz, a odpinana poduszka pod kark z pianki zapamiętującej kształt zapewnia dodatkowe podparcie. Oparcie odchyla się w zakresie od 90° do 160°, umożliwiając łatwe przejście z wyprostowanej pozycji siedzącej do wygodnego odchylenia i relaksu, a podnośnik gazowy klasy 4 zapewnia 100 mm regulacji wysokości, pozwalając dopasować fotel do indywidualnych potrzeb.



FOTEL DLA GRACZY TC100 RELAXED – MATERIAŁOWY DARK CHERRY BLOSSOM

Z myślą o osobach szukających wygodnego fotela w przystępniejszej cenie edycja Dark Cherry Blossom modelu TC100 RELAXED łączy tę samą granatową tkaninę i haftowane detale ze stylistyką inspirowaną wyścigami. Szeroka powierzchnia siedziska i swobodne boczne podparcia zapewniają dużo miejsca do zajęcia wygodnej pozycji, a regulowana poduszka pod lędźwie z pianki o wysokiej gęstości oraz odpinana poduszka pod kark zwiększają komfort. TC100 RELAXED oferuje również regulowane podłokietniki, podnośnik gazowy klasy 4 z zakresem regulacji wysokości 100 mm oraz oparcie odchylane w zakresie od 90° do 160°, zapewniając graczom swobodę wyboru preferowanej pozycji siedzącej.



DOPASUJ DO SIEBIE

Dark Cherry Blossom dołącza do dostępnego już wariantu kolorystycznego Lilac modeli TC500 i TC100 Relaxed, dając graczom jeszcze większy wybór fotela, który dopełni ich sprzęt i podkreśli osobisty styl. Niezależnie od tego, czy wybierzesz szerokie możliwości regulacji fotela TC500, czy swobodną prostotę modelu TC100 RELAXED, teraz jeszcze łatwiej znajdziesz fotel idealnie pasujący do Twojego stanowiska do gier.



Dostępność, gwarancja i ceny

Fotel dla graczy TC500 – materiałowy, Dark Cherry Blossom oraz fotel dla graczy CORSAIR TC100 RELAXED – materiałowy, Dark Cherry Blossom — są już dostępne w przedsprzedaży. Wysyłka rozpocznie się na początku grudnia. Poza Wielką Brytanią, w której te modele nie będą dostępne, oba fotele będzie można kupić od grudnia 2026 roku w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów CORSAIR oraz w sklepie internetowym CORSAIR. Oba fotele są objęte dwuletnią gwarancją oraz wsparciem globalnej sieci obsługi klienta i pomocy technicznej CORSAIR.



TC100 RELAXED – materiałowy Dark Cherry Blossom - 279.99 USD / 229.,90 EURO

TC500 – materiałowy Dark Cherry Blossom - 559.99 USD / 549.90 EURO



























źródło: Info Prasowe - CORSAIR