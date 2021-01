CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży nową wersję swoich niezwykle popularnych pamięci DRAM z serii VENGEANCE – VENGEANCE RGB PRO SL. Premierowe pamięci DDR4 początkowo będą dostępne w zestawach o pojemności do 128 GB (4x 32 GB) i częstotliwościach do 3600 MHz oraz w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. W niedalekiej przyszłości pojawią się także dodatkowe zestawy o wyższych częstotliwościach (nawet do 4800 MHz) i w większych pojemnościach. „Odchudzone” i niskoprofilowe VENGEANCE’y cechują się dynamicznym 10-strefowym podświetleniem RGB i radiatorem o wysokości zaledwie 44 mm. Dodatkowo, poszczególne moduły są dokładnie sprawdzane i optymalizowane pod kątem najwyższych osiągów oraz możliwości przetaktowania gwarantując imponującą wydajność.







Dzięki kompaktowemu formatowi i niskiej sylwetce, pamięć VENGEANCE RGB PRO SL jest kompatybilna z mnóstwem układów chłodzenia procesora, w tym ze zintegrowanymi chłodzeniami cieczą typu All in One z dwoma wentylatorami i radiatorem montowanymi na dachu obudowy, a także z wieloma układami chłodzenia powietrzem, takimi jak CORSAIR A500. Dziesięć indywidualnie adresowanych diod LED RBG na każdym module można dowolnie dostosować i zsynchronizować ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi z oprogramowaniem iCUE. Nowe VENGEANCE’y pomimo swojego minimalizmu zachowują wszystkie zdolności starszej wersji oraz pozwalają uzyskać zachwycające efekty świetlne w ramach ekosystemu iCUE.



VENGEANCE RGB PRO SL zostały specjalnie zoptymalizowane pod kątem zgodności z najnowszymi płytami głównymi AMD i Intel, które obsługują standard DDR4 – oferują niestandardową płytkę drukowaną zapewniającą wysoką jakość sygnału i stabilność. Każdy układ pamięci podlega starannym badaniom i selekcji pod kątem wysokiej wydajności oraz opcji przetaktowania. Ponadto, stylowy aluminiowy radiator efektywnie rozprasza ciepło nawet przy najbardziej obciążających operacjach, co pozwala na maksymalne wykorzystanie możliwości produktu CORSAIR.



Pamięci z serii CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów kalifornijskiego producenta. W Polsce premierowe produkty w różnych wersjach oraz kolorach do wyboru będą na bieżąco dodawane do oferty największych sklepów sprzedających podzespoły i akcesoria komputerowe. VENGEANCE RGB PRO SL są objęte ograniczoną gwarancją wieczystą oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe / Corsair