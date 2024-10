CORSAIR VIRTUOSO MAX - aktywna redukcja szumów i Dolby Atmos

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR z dumą prezentuje nową generację nagradzanych zestawów słuchawkowych do gier VIRTUOSO: VIRTUOSO MAX. Wyposażone w najnowocześniejsze 50-milimetrowe przetworniki grafenowe słuchawki VIRTUOSO MAX łączą innowacyjną inżynierię z najnowocześniejszą technologią audio, zapewniając spektakularnie czysty i precyzyjny dźwięk. Słuchawki VIRTUOSO MAX wzbogacają każdy dźwięk w grze, od najlżejszych kroków po najsilniejsze odgłosy deszczu, pozwalając zanurzyć się w jej świecie na każdej platformie. Te słuchawki brzmią tak dobrze, że warto dostać na ich punkcie obsesji.







Ponadto dziś premierę ma zestaw słuchawkowy VIRTUOSO MAX do konsoli Xbox na oficjalnej licencji. Wciągający, czysty dźwięk gier od ekspertów od dźwięku CORSAIR jest teraz dostępny zarówno na konsoli Xbox, jak i na komputerach PC. Oprócz bezproblemowej łączności bezprzewodowej między platformami, VIRTUOSO MAX dla konsoli Xbox umożliwia także intuicyjne sterowanie dźwiękami i czatem na słuchawkach.



VIRTUOSO MAX prezentuje wielowymiarowy dźwięk przestrzenny Dolby Atmos, dzięki któremu światy gier ożywają i wykraczają daleko poza ekran. Każda scena i rozmowa oraz każdy konflikt rozwijają się wokół gracza z uderzającym realizmem. Aktywna redukcja szumu eliminuje wszystkie czynniki rozpraszające, umożliwiając skupienie się na grze. Technologia Sonarworks SoundID dostosowuje ustawienia zestawu słuchawkowego na podstawie indywidualnych upodobań i percepcji słuchowej każdego użytkownika, tworząc idealnie spersonalizowany profil dźwiękowy. Oprogramowanie CORSAIR iCUE umożliwia personalizację SoundID i korzystanie z gotowych konfiguracji audio, a także tworzenie efektów świetlnych RGB i używanie pokręteł sterujących na nausznikach. Dzięki wielowymiarowemu dźwiękowi, który oddaje bogactwo i skalę każdej nuty, gry brzmią ekscytująco, przerażająco, przygodowo i odważnie. Przede wszystkim brzmią jak VIRTUOSO MAX. Wielokierunkowy mikrofon klasy transmisyjnej wychwytuje intonację i ton każdego słowa, dzięki czemu komunikacja jest równie łatwa, jak w bezpośrednim kontakcie. Rozmowy z kolegami z drużyny i znajomymi podczas gry nigdy nie były tak proste i autentyczne.



Długi czas pracy baterii pozwala na korzystanie z zestawu słuchawkowego VIRTUOSO MAX nawet przez 60 godzin, a szybkie 15-minutowe ładowanie pozwala na kolejne sześć godzin nieprzerwanej gry. Ultraszybka i niezawodna technologia 2,4 GHz łączy zestaw słuchawkowy VIRTUOSO MAX bezprzewodowo z dowolnym urządzeniem, natomiast technologia Bluetooth pozwala na bezproblemowe przełączanie się między komputerem, urządzeniem mobilnym lub korzystanie z połączeń jednoczesnych. W zestawie słuchawkowym VIRTUOSO MAX Wireless zadbano o wszystkie szczegóły, takie jak zwiększenie jakości dźwięku dzięki 50-milimetrowym przetwornikom grafenowym, solidna konstrukcja z trwałym metalowym korpusem i wygodna konstrukcja z nausznikami z pianki zapamiętującej kształt.



Zestaw słuchawkowy do gier CORSAIR VIRTUOSO MAX jest już dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR, a wkrótce będzie też dostępny w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR, takich jak Best Buy i Amazon. Zestaw słuchawkowy, jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.























źródło: Info Prasowe - CORSAIR