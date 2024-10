Smartwatche Hama 7000 i 7010 - Nowe centrum dowodzenia na nadgarstku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HAMA rozwija swoją linię inteligentnych zegarków, rozbudowując ich funkcje i możliwości, ale trzymając jednocześnie niezwykle atrakcyjną cenę. Najnowsze modele 7000 (damski) i 7010 (męski) wyróżniają się solidną obudową, dotykowym ekranem AMOLED, modułami GPS (wersja 7010) i Bluetooth 5.3, baterią pozwalającą na co najmniej osiem dni ciągłej pracy, a także wodoszczelnością klasy IP68 oraz 3 ATM. Nawet najbardziej wybredni użytkownicy docenią też obsługę 110 dyscyplin sportowych i specjalistyczną aplikację Hama FIT Move. Obie nowe propozycje w portfolio marki mają za cel przekonać do siebie fanów aktywności sportowych i najnowszej elektroniki, upakowanej w lekkiej oraz kompaktowej kopercie zegarka. Dziś sprzęt tej klasy ze względu na swoje możliwości, oczywiście w mocno ograniczonym zakresie, jest w stanie nawet zastąpić trenera personalnego i podstawowe urządzenia, monitorujące niektóre parametry naszego zdrowia.







Elegancja idzie w parze z komfortem

Wersja 7000 powstała z myślą o płci pięknej i od razu zwraca uwagę złotą, okrągłą, filigranową oraz smukłą kopertą (wymiary: 51 x 43 x 12 mm) . Wykonana została – uwaga! – ze szlachetnego stopu cynku, co w połączeniu z białą silikonową opaską dodaje jej eleganckiego sznytu. Wysokiej klasy dotykowy ekran AMOLED ma przekątną 1.32 cala i charakteryzuje się świetnym odwzorowaniem głębi barw (szczególnie czerni), szerokimi kątami widzenia oraz energooszczędnością. Zegarek waży 46 g, a długość paska da się regulować od 16.3 cm do 22.7 cm.



A co z wariantem 7010, bardziej pasującym męskiemu poczuciu estetyki ze względu na czarno-szary kolor? Również może pochwalić się dotykowym ekranem AMOLED, tylko nieco większym (przekątna 1,43 cala). Okrągła koperta (wymiary: 53 x 46 x 12 mm) jest wykonana z tworzywa sztucznego, zaś czarna opaska z wyżłobieniami po wewnętrznej stronie z silikonu. Waga całego zegarka to 45 g, zaś zakres regulacji długości paska 17.1-24 cm. Dodajmy, że w obu zegarkach ich funkcje możemy uruchamiać dotykowo na wyświetlaczu, ale też za pomocą dwóch płaskich fizycznych przycisków z boku koperty.



Technologia rozwijająca się w każdą stronę

W smartwatchu 7010 z logo Hama znajdziemy wbudowany moduł GPS, który umożliwia rejestrowanie trasy podczas aktywności takich jak jogging czy jazda na rowerze, a także wysokości – wszystko bez konieczności korzystania z telefonu (w wersji 7000 brak tego modułu). Oba zegarki są również wyposażone w moduł Bluetooth 5.3, co pozwala na bezproblemowe sparowanie ich ze smartwatchem. Dzięki temu można odbierać i wykonywać połączenia telefoniczne za pomocą wbudowanego głośnika i mikrofonu. Na wyświetlaczu możemy wygodnie sterować muzyką, odczytywać SMS-y, wiadomości, maile oraz powiadomienia z mediów społecznościowych, nadal bez potrzeby sięgania po telefon. W zorientowaniu się, że ktoś do nas dzwoni lub dostaliśmy powiadomienie w sieci pomagają wbudowane wibracje. Dodatkowo zegarki obsługują asystentów Alexa i Siri, umożliwiając wykonywanie poleceń głosowych.



W kwestii funkcjonalności sportowych, urządzenia oferują imponujący wybór aż 110 dyscyplin, takich jak trening siłowy, tenis, jogging, piłka nożna, joga, jazda na rowerze czy pływanie. Wbudowane czujniki obejmują kompas, miernik dystansu, krokomierz, licznik kalorii, pulsometr oraz pulsoksymetr do pomiaru poziomu natlenienia krwi. Zegarki pomagają również w monitorowaniu postępów sportowych, dysponując takimi wskaźnikami jak efekt treningu aerobowego, zmienność tętna, wynik energetyczny, a także zalecany czas regeneracji (VO2max). Co więcej, zegarki przypominają o dłuższym braku aktywności i umożliwiają śledzenie cyklu menstruacyjnego. Dzięki zaawansowanym funkcjom można również monitorować poziom stresu, analizować głębokość snu, a także oceniać jego jakość, uwzględniając różne fazy (smartwatche oceniają to punktowo).



Wszechstronne zastosowanie

Aktywność w wodzie nie jest problemem. Smartwatche Hama 7000 i 7010 wyróżniają się wodoodpornością klasy IP68 i 3 ATM, co oznacza, że można bez obaw zanurzać je na głębokość do 30 metrów. Są odporne na wilgoć i kurz, zachlapania oraz inne niekomfortowe warunki, z jakimi możemy się spotkać na co dzień.



Czas do pełnego naładowania obu zegarków wynosi 150 minut. Litowo-polimerowa bateria o pojemności 300 mAh pozwala na osiem dni ciągłej, intensywnej pracy. Do wyboru mamy też rzecz jasna tryb oszczędzania energii. Zasilanie energią omawianych zegarków przeprowadza się za pomocą dołączonej do kompletu magnetycznej ładowarki z kablem zakończonym złączem USB-A.



Do dyspozycji użytkowników jest specjalistyczna aplikacja Hama FIT Move, do pobrania darmowo z Google Play. Po jej zainstalowaniu na telefonie i sparowaniu za pośrednictwem Bluetooth, uzyskujemy możliwość dostosowania wielu indywidualnych ustawień zegarka, chociażby wybrania wzoru graficznego elektronicznej tarczy z szerokiej gotowej palety.



Katalogowa cena modelu Hama 7000 wynosi 259 PLN, natomiast koszt wersji 7010 to 299 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA