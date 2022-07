CORSAIR XENEON - dwa nowe modele monitory

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR rozszerza rodzinę monitorów do gier CORSAIR XENEON o dwa nowe modele: CORSAIR XENEON 32UHD144 i XENEON 32QHD240. Oba monitory wyróżniają się pięknym wzornictwem, doskonałym wyświetlaczem i innowacyjnymi technologiami będącymi synonimem nazwy XENEON. Zapewniają oszałamiającą rozgrywkę w rozdzielczości UHD 4K lub QHD z niewiarygodnie płynnym odświeżaniem 240 Hz. Teraz zarówno gracze, jak i twórcy mogą cieszyć się wspaniałym obrazem 4K na ultracienkim panelu IPS LED monitora XENEON 32UHD144 o przekątnej 32 cali i rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Doskonałe efekty żywych kolorów i realistycznego obrazu są też efektem zastosowania technologii Quantum Dot ze 100% odwzorowaniem przestrzeni barw sRGB i Adobe RGB. Monitor XENEON 32UHD144 jest zgodny ze standardem HDR600 — zapewnia szeroki zakres jasności i rozległą gamę kolorów, więc najciemniejsze i najjaśniejsze sceny zawierają więcej szczegółów.







Dzięki wyposażeniu w dwa porty HDMI 2.1, porty DisplayPort 1.4 i USB Type-C, zintegrowany koncentrator USB 3.1 na potrzeby dodatkowych połączeń, a także wbudowanemu w stylową podstawkę z odlewanego aluminium organizerowi kabli RapidRoute monitor XENEON 32UHD144 ułatwia podłączanie i zachowanie porządku. Jeśli priorytetem jest uzyskanie najbardziej płynnego obrazu z wysoką częstotliwością odświeżania, monitor XENEON 32QHD240 jest właśnie tym, czego szukasz. Jego 32-calowy panel LED IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli zapewnia doskonały obraz, a częstotliwość odświeżania 240 Hz z czasem reakcji 1 ms z łatwością nadąży za imponująco wysoką liczbą klatek na sekundę, jaką generują nowoczesne karty graficzne. Monitor XENEON 32QHD240 jest wyposażony w technologię Quantum Dot oraz zgodny ze standardem HDR600, więc zapewnia szeroki zakres jasności. Podłączenie umożliwiają natomiast port USB Type-C, dwa porty HDMI 2.0 i port DisplayPort 1.4.



Oba nowe monitory XENEON mają certyfikat AMD FreeSync Premium i są zgodne z technologią NVIDIA G-SYNC, co potwierdza możliwość synchronizacji obrazu z kartami graficznymi w celu zapewnienia płynności, redukcji efektu rozdzierania obrazu i zmniejszenia opóźnień wejściowych. Przyjemność korzystania z monitora XENEON dodatkowo zwiększa brak obaw o jego eksploatację, który wynika z oferowanej przez CORSAIR trzyletniej gwarancji oraz gwarancji Zero Dead Pixel.



Monitory gamingowe CORSAIR XENEON 32UHD144 i XENEON 32QHD240 już są dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Aktualne informacje o dostępności można uzyskać w witrynie internetowej firmy CORSAIR lub kontaktując się z przedstawicielem handlowym albo PR firmy CORSAIR.



Modele CORSAIR XENEON 32UHD144 i XENEON 32QHD240 są objęte trzyletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



































Źródło: Info Prasowe / Corsair