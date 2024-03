CORSAIR XH405i obsługujący technologię iCUE LINK

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR przedstawia najnowszy dodatek do swojej wielokrotnie nagradzanej linii niestandardowych układów chłodzenia Hydro X – model iCUE LINK XH405i RGB. Od wprowadzenia do sprzedaży oryginalnych zestawów XH305i w 2020 roku firma CORSAIR zrewolucjonizowała rynek niestandardowych układów chłodzenia przez udostępnienie entuzjastom kompletnych pakietów pozwalających na łatwe rozpoczęcie przygody z indywidualnie dostosowanym chłodzeniem. Zestawy te pozwoliły tysiącom miłośników majsterkowania rozpocząć nowe hobby. Zestaw XH405i RGB bazuje na tym dziedzictwie i dodatkowo jest wyposażony w zaawansowany zestaw elementów chłodzących z podświetleniem RGB. Ponadto został idealnie zintegrowany z innowacyjną technologią CORSAIR iCUE LINK, która jeszcze bardziej ułatwia proces budowy komputera.







Zestaw XH405i, dostępny w kolorze szarym lub białym, zawiera wszystko, co jest potrzebne do stworzenia zachwycającego układu chłodzenia procesora obsługującego technologię iCUE LINK. W zestawie znajdują się blok wodny do chłodzenia procesora o wysokiej sprawności, najwyższej klasy pompka ze zbiornikiem D5, trzy efektowne wentylatory QX120 RGB, wydajny radiator 360 mm i inne akcesoria. Zestaw XH405i wykorzystuje przełomowy ekosystem iCUE LINK, który radykalnie upraszcza połączenia wewnątrz komputera i sprawia, że każdy może złożyć własną konstrukcję – nie tylko najbardziej zaawansowani konstruktorzy.



Blok wodny do procesora XC7 RGB ELITE zapewnia ekstremalną skuteczność chłodzenia dzięki miedzianej płytce chłodzącej najwyższej jakości i technologii Hexa-Flow. Zestaw jest zgodny z szerokim wachlarzem procesorów Intel i AMD — jest kompatybilny z gniazdami LGA 1700 oraz AM5/AM4. Zestaw pompka/zbiornik XD5 RGB ELITE zawiera niezwykle popularną pompkę D5 PWM i nylonowy zbiornik o pojemności 440 ml. Obie jednostki są wyposażone w innowacyjne czujniki temperatury umieszczone w pętli, które pozwalają na inteligentną kontrolę efektywności chłodzenia dzięki dwukierunkowemu połączeniu iCUE LINK. Co więcej, nowe elementy iCUE LINK ELITE są teraz inteligentne — zostały wyposażone w indywidualne mikrokontrolery zarządzające wydajnością i temperaturą oraz raportujące ich wartości do dołączonego koncentratora systemowego i oprogramowania iCUE.



Trzy wentylatory QX120 RGB w połączeniu z radiatorem XR5 360 mm zapewniają optymalne rozpraszanie ciepła, a 148 indywidualnie adresowanych diod LED RGB na całym układzie chłodzenia daje nieskończone możliwości personalizacji przez oprogramowanie CORSAIR iCUE. Dopełnienie układu stanowią przezroczyste rurki i węże XT, które można łatwo kształtować i przycinać zgodnie z potrzebą za pomocą dołączonego kompletu narzędzi do wyginania rurek XT. Litr gotowego wydajnego chłodziwa XL8 odprowadza ciepło od procesora. Zestaw XH405i zawiera wszystkie potrzebne rurki i adaptery XF z dodatkowymi złączkami dla osób, które chcą rozszerzyć swoje bloki chłodzenia karty graficznej.



Dla konstruktorów, którzy szukają takiego rozwiązania, wraz z XH405i wprowadzono do sprzedaży także unowocześnione bloki wodne do karty graficznej iCUE LINK XG7 RGB. Unowocześnione modele pasują do kart graficznych GeForce RTX 4080 i 4080 SUPER MSI SUPRIM / GAMING TRIO oraz ASUS ROG STRIX / TUF Gaming, dołączając do cieszącego się wielką popularnością bloku wodnego 4090 SUPRIM / GAMING TRIO. Te obsługujące technologię iCUE LINK bloki zapewniają skuteczne chłodzenie karty graficznej, pamięci i modułów VRM, pozwalając osiągnąć nowe wyżyny wydajności oraz eliminując hałas generowany przez podstawowe wentylatory.



Jeśli chcesz stworzyć niestandardowy układ chłodzenia, zestaw XH405i zintegrowany z wielokrotnie nagradzaną technologią iCUE LINK pozwala osiągnąć niezrównaną wydajność i spektakularny wygląd, które można osiągnąć tylko dzięki niestandardowemu układowi chłodzenia.



Dostępność i ceny

Niestandardowy układ chłodzenia CORSAIR Hydro X Series iCUE LINK XH405i i bloki wodne do kart graficznych iCUE LINK XG7 RGB 40-SERIES są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR.



Elementy niestandardowego układu chłodzenia Core Hydro X Series (bloki wodne do procesora i karty graficznej, pompka/zbiornik i radiatory) są objęte trzyletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR. Inne produkty z zestawu XH405i (wentylatory, chłodziwo, rurki i złączki) są objęte dwuletnią gwarancją.



Aktualne informacje o regionalnych cenach zestawu XH405i i bloków wodnych do karty graficznej XG7 RGB można uzyskać w witrynie internetowej firmy CORSAIR lub kontaktując się z przedstawicielem handlowym albo PR firmy CORSAIR.

































źródło: Info Prasowe - CORSAIR