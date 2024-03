realme 12 Pro+ 5G i 12 Pro 5G oficjalnie...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś, w warszawskim Art Box, marka realme oficjalnie zaprezentowała swoje najnowsze smartfony, a także ujawniła specjalną ofertę cenową dla obu produktów. realme 12 Pro+ 5G oraz realme 12 Pro 5G na nowo wyznaczają granice mobilnej fotografii w swoim segmencie oraz innowacji w dziedzinie designu. realme 12 Pro+ 5G wyposażony został w aparat Sony lMX890 OlS o rozdzielczości 50 MP, któremu towarzyszy innowacyjny obiektyw peryskopowy z 3-krotnym zoomem optycznym, 6-krotnym zoomem hybrydowym oraz 120-krotnym zoomem cyfrowym. Serce tej innowacji stanowi czujnik OV64B Omnivision 1/2", sparowany ze wspaniałą rozdzielczością 64 MP, zapewniając ostre, szczegółowe obrazy z kontrolą szumu nawet w słabym świetle lub ujęciach przybliżonych.







realme 12 Pro+ 5G wprowadza przełomowy system fotografii wieloogniskowej, dzięki której pojedyncze ustawienie aparatu oferujące pięć poziomów zoomu bezstratnego: 0,6X, 1X, 2X, 3X i 6X. To pierwsza taka implementacja wszechstronnego systemu w urządzeniu realme. Technologia zbliżenia w matrycy zapewnia, że jakość obrazu pozostaje nieskazitelna, dostarczając klarowności daleko przewyższającej standardowy zoom cyfrowy. Ta elastyczność umożliwia użytkownikom wybór idealnej ogniskowej dla każdej sceny, zapewniając precyzyjne i żywe zdjęcia na różnych odległościach. W uzupełnieniu, nowa seria telefonów realme oferuje również pionierski 120-krotny SuperZoom, ustanawiając nowy standard wszechstronności fotografii mobilnej w segmencie.



Zaawansowany aparat OlS Sony IMX882 o rozdzielczości 50 MP w realme 12 Pro 5G przynosi kinową jakość fotografii. Wyjątkowy obiektyw telefoto o rozdzielczości 32 MP zapewnia klarowność nawet przy trudnych warunkach oświetleniowych.

Smartfon realme 12 Pro 5G zapewnia bezstratną jakość zdjęć podczas fotografowania z zoomem w przedziale od 0,6-krotnego do 4-krotnego. Gwarancją jeszcze lepszych efektów jest możliwość skorzystania z maksymalnego 20-krotnego zoomu.



Filmowe portrety

Nowa seria realme 12 Pro 5G rewolucjonizuje fotografię smartfonów dzięki Kinowemu Algorytmowi Bokeh. Ta funkcja ożywia zdjęcia pełnoformatowe, rozmywając tło, sprawiając, że fotografowana postać staje się bardziej dynamiczna i dominująca na zdjęciu. Portrety są adaptowane przez algorytm, prezentując naturalne, wyrafinowane rozmycie z głębią ostrości i emocją na każdym obrazie. Technologia ta zapewnia naturalne przejście rozmycia i teksturę punktów świetlnych, oraz oferuje podgląd regulacji przysłony w czasie rzeczywistym, pozwalając użytkownikom na kreatywne operowanie głębią ostrości. Tryb filmowego portretu w realme 12 Pro+ 5G ma skróconą ogniskową równą 80 mm. Pomaga to wyeksponować obiekt bądź postać na pierwszym planie, podkreślając strukturę twarzy i pozwalając na uzyskanie prawdziwego portretu zamiast luźnego zbliżenia.



realme zaprosiło do współpracy Claudio Mirandę – zdobywcę Oscara za najlepsze zdjęcia - który dołączył do zespołu pracującego nad jakością zdjęć w nowych smartfonach z serii numerycznej. Miranda najbardziej znany jest z pracy przy filmie „Życie Pi” (2012) oraz filmie Davida Finchera „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona” (2008). Kooperacja zaowocowała m.in. wprowadzeniem trzech unikalnych kinowych filtrów inspirowanych ikonicznymi filmami.



Arcydzieło wzornictwa

Najnowsze smartfony realme wyróżniają się nie tylko fotografią, ale także designem, który czerpie ze świata luksusowych zegarków. Inspirowane rzemiosłem renomowanego francuskiego zegarmistrza Olliviera Savéo, który ma bogate doświadczenie w projektowaniu dla szwajcarskich marek zegarków najwyższej klasy (m.in.: Rolex, Roger Dubuis, Piaget, Breitling czy Quinting) telefony z serii realme 12 Pro 5G charakteryzują się projektem emanującym wyrafinowaniem i elegancją. Od złotej ramki z ryflowaniem po polerowaną tarczę z efektem promieniowania słonecznego, każdy szczegół odzwierciedla najwyższe standardy luksusu i precyzji.



Oba modele realme posiadają zakrzywiony wyświetlacz (6.7’’) o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Dzięki technologii OLED i optymalizacji Pro-XDR oferuję niezrównaną klarowność, kontrast i wierność kolorów. Co więcej, odporność na kurz i zachlapania w nowych smartfonach realme potwierdzona jest normą szczelności IP65.



Wydajność na mistrzowskim poziomie

realme 12 Pro+ 5G jest wyposażony w procesor Snapdragon 7s Gen 2, który zapewnia mu błyskawiczną płynność działania i wysoką wydajność. Oferuje do 24 GB dynamicznej pamięci RAM oraz do 512 GB pamięci wewnętrznej.



Model realme 12 Pro 5G posiada chipset Snapdragon 6 Gen 1, z podobną 8-rdzeniową architekturą, oraz oferuje do 24 GB dynamicznej pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Wydajność obu produktów realme wspierana jest przez baterię 5000 mAh oraz szybkie ładowanie SUPERVOOC 67 W.



Cena i dostępność

Smartfony z serii realme 12 Pro 5G są od dziś do 24 marca dostępne w wyjątkowej ofercie cenowej:

- realme 12 Pro (12/256) w specjalnej cenie 1799 PLN można nabyć w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro oraz realmeshop.pl.

- realme 12 Pro+ (8/256) w specjalnej cenie 1999 PLN można nabyć w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro oraz realmeshop.pl.

- realme 12 Pro+ (12/512) będzie można nabyć w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro oraz realmeshop.pl.













źródło: Info Prasowe - realmy