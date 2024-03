Trwa hossa na rynku kryptowalut

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W lutym rynek kryptowalut odnotował silną dynamikę wzrostową, a jego kapitalizacja wzrosła o 40% do 2.3 biliona dolarów. Hossa zdaje się trwać w najlepsze, bo w pierwszych 10 dniach marca wartość tego rynku urosła o kolejne 300 miliardów dolarów do 2.6 biliona dolarów, a Bitcoin pobił swój historyczny rekord notowań – wynika z najnowszego raportu „Monthly Market Insights – March 2024" autorstwa Binance Research, który jest częścią największej na świecie globalnej giełdy kryptowalut Binance. Tak silny poziom wzrostów nie był obserwowany na rynku krypto od października 2021 roku. Do hossy w największym stopniu przyczyniło się zatwierdzenie w styczniu funduszy ETF na Bitcoina, które w minionym miesiącu przyciągnęły środki o wartości ponad 4.9 mld dolarów.







Boom na krypto napędza także nadchodzący having Bitcoina (czyli przepołowienie Bitcoina, które jest zaprogramowane w jego kodzie bazowym i zmniejszy liczbę nowych Bitcoinów wprowadzanych do obiegu o połowę). W nadchodzących miesiącach oczekiwana jest zmiana zainteresowania rynku na spotowe ETF-y ETH, choć wciąż nie wiadomo, czy zostaną one zatwierdzone.



BTC bije swój rekord wszech czasów, wszystkie inne główne kryptowaluty w górę

Wszystkie czołowe 10 kryptowalut odnotowały w lutym wzrosty notowań. Liderami były DOGE, BTC, ETH i BNB, z miesięcznymi zyskami odpowiednio: 46.0%, 45.5%, 44.5% i 35.2%. Wyniki DOGE prawdopodobnie zostały wzmocnione przez zwiększony apetyt spekulacyjny w byczych warunkach rynkowych, co ogólnie sprzyjało memecoinom. Z kolei największy wpływ na wzrost cen Bitcoina miał napływ środków do ETF BTC, który obecnie doprowadził już kurs waluty do niemal 72 tys. dolarów, co jest najlepszym wynikiem w historii tej waluty.



Godne uwagi są także wzrosty ETH oraz BNB. W przypadku ETH sprzyja temu ogólnie byczy charakter rynku oraz rozbudzone nadzieje na zatwierdzenie ETF-ów na tą kryptowalutę. Z kolei wzrosty BNB napędzają wydarzenia związane z Binance Launchpool, które generują stałe zapotrzebowanie na BNB. Uczestnictwo w launchpoolach sprowadza się do zamrożenia na ok. tydzień środków w postaci m.in. BNB. W zamian użytkownicy otrzymują darmowe tokeny projektów objętych launchpoolem, proporcjonalnie do zamrożonych środków. Potem mogą te tokeny od razu sprzedać lub trzymać je dalej po ich debiucie na giełdzie Binance.



Ożywienie na DeFi i NFT

Duże ożywienie panowało w lutym także na rynku DeFi, gdzie całkowita wartość zablokowanych środków (DeFi TVL) wzrosła o 50% w skali miesiąca. Wśród dziesięciu wiodących łańcuchów blockchain szczególnie wyróżnił się Ethereum, odnotowując wzrost o 57%. Pozostałe łańcuchy osiągnęły umiarkowane wzrosty w granicach 20-30%. Godnym uwagi wydarzeniem było osiągniecie nowego miesięcznego rekordu wszechczasów przez wskaźnik wolumenu instrumentów pochodnych DeFi. Na koniec lutego jego wartość wynosiła 208 miliardów dolarów USA, co oznacza wzrost o 62% w stosunku do stycznia.



Rynek NFT pozostał względnie stabilny przez cały luty, osiągając łączną wartość obrotu 1.2 miliarda dolarów USA, co oznacza wzrost o 3.3% w stosunku do stycznia. W centrum uwagi miesiąca znalazła się Pandora - pierwsza kolekcja NFT wykorzystująca standard ERC404. Pandora, uruchomiona 2 lutego br., zakończyła miesiąc z wolumenem sprzedaży wynoszącym 147 milionów dolarów USA, będącym najwyższym wśród wszystkich kolekcji.



Coraz więcej kobiet w branży krypto

Z okazji Dnia kobiet, który zbiegł się z wydaniem raportu, Binance Research przedstawił także ciekawe statystyki dot. liczby kobiet w branży krypto. Z danych z badania GWI zaprezentowanych w raporcie wynika, że kobiety stanowią mniej więcej połowę odsetka mężczyzn posiadających kryptowaluty we wszystkich grupach wiekowych.



Ta liczba pokrywa się także z ustaleniami firmy Triple A, które również zostały przytoczone w raporcie. Według nich, spośród 420 milionów posiadaczy kryptowalut na świecie, tylko 37% to kobiety. Mimo iż kobiety stanowią mniejszą grupę posiadaczy kryptowalut, w ciągu ostatnich kilku lat ich udział znacznie wzrósł. Według szacunków Triple A z 2021 roku, kobiety stanowiły zaledwie 21% światowego grona posiadaczy kryptowalut.



Pełna wersja raportu „Monthly Market Insights – March 2024" Binance Research, jest dostępna tutaj: www.binance.com



















