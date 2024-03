SAMSUNG - Warsztaty Solve for Tomorrow Campus

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

12 finałowych zespołów programu Solve for Tomorrow przez ostatni weekend uczestniczyło w inspirujących warsztatach. Solve for Tomorrow Campus był świetną okazją do integracji między drużynami z całej Polski, do nauki poprzez zabawę pod okiem ekspertów z Centrum Nauki Kopernik oraz poszerzenia kompetencji, dzięki mentorom z firmy Samsung. W programie Solve for Tomorrow biorą udział zespoły młodzieży. Ich zadaniem jest wybranie jednego z wyzwań współczesnego świata i opracowanie jego rozwiązania. W trakcie pracy uczniowie rozwijają kompetencje przyszłości i przekonują się, że mają wpływ na otaczający ich świat. W trwającej właśnie III edycji programu drużyny ze szkół ponadpodstawowych szukają nieszablonowych rozwiązań działań z obszarów: zdrowia, bezpieczeństwa, klimatu lub integracji.







W finałowym etapie znalazło się 12 zespołów z całej Polski. To właśnie oni w dniach 9 i 10 marca, wzięli udział w Solve for Tomorrow Campus, czyli dwudniowym zjeździe w Centrum Nauki Kopernik.



– To bardzo ważne, by młodzież dostrzegała wyzwania, jakie stawia przyszłość. Jeszcze ważniejsza jest jednak świadomość tego, że działając wspólnie, można rozwiązać wiele problemów. Udział w programie Solve for Tomorrow pomaga młodym ludziom uwierzyć w swoje możliwości i budować poczucie własnej sprawczości – mówi Joanna Kalinowska, dyrektor rozwoju w Centrum Nauki Kopernik.



Inspirujące warsztaty

Wprowadzeniem do pierwszego dnia campusu były wykłady pracowników Samsung: Magdaleny Rokickiej i Tomasza Kellera na temat kultury koreańskiej oraz działalności Samsung R&D w Polsce. W części praktycznej finaliści wzięli udział w warsztatach, które odbyły się w laboratoriach Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. Podczas zajęć szukali rozwiązania określonego problemu przy użyciu programowalnych klocków interaktywnych. Pracując w zespołach, zbudowali małe roboty, zaopatrzone w czujniki niezbędne do wykonania zaprojektowanego przez nich zadania. Na koniec roboty trzeba było zaprogramować we współpracy z innymi grupami. Tak, by wspólnie rozwiązać globalny problem. Zajęcia rozwijały umiejętności krytycznego myślenia i komunikacji poprzez wspólne projektowanie rozwiązań. Miały także charakter integracyjny.



– Ogromną wartością takich inicjatyw jest aktywizacja młodych ludzi do właściwego wykorzystania możliwości, jakie dają technologie cyfrowe. Organizacja przestrzeni do rozwiązywania bardzo realnych problemów pozwala młodym ludziom nie tylko na stworzenie czegoś fascynującego i użytecznego, ale daje im niesamowicie ważną szansę budowania wartościowych postaw. Dzięki Solve for Tomorrow, młodzież uczy się, że aby zmieniać świat wokół siebie na lepsze, trzeba mieć również determinację i wytrwałość do zmieniania, doskonalenia siebie. NASK w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej realizuje tożsame ideowo inicjatywy, dlatego z przyjemnością wspieramy program Samsung – powiedział Maciej Dudkiewicz, Dyrektor Pionu Zarządzania OSE w NASK, który jest patronem programu Solve for Tomorrow.



Wolontariat kompetencji

Drugiego dnia Solve for Tomorrow Campus finaliści spotkali się z pracownikami Samsung, którzy jako wolontariusze poprowadzili wykłady związane z wykonywaną przez siebie pracą i potrzebnymi w niej kompetencjami: Olaf Krynicki – na temat sztuki wystąpień publicznych, Karol Termena – o AI oraz technologiach mobilnych, Anna Zagórska – o pułapkach w interpretacji badań naukowych, Magdalena Olborska – o aktywnościach wokół cyfrowego dobrostanu.



– Mimo formuły konkursu Solve for Tomorrow nie skupia się na rywalizacji drużyn, ale stawia na umiejętność pracy w zespole, otwartość na innowacyjne metody pracy projektowej i łączenie różnych dziedzin nauki. To kompetencje przydatne w pracy z nowymi technologiami, których nie może zabraknąć w programach edukacyjnych oferowanych przez Samsung – mówi Magdalena Olborska, Manager ESG w Samsung Electronics Polska.



Gośćmi specjalnymi, reprezentującymi pokolenie uczestników Solve for Tomorrow, byli Kira Sukhoboichenko, założycielka Fundacji Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków / Flying Bag oraz przedstawiciele Fundacji Our Future Foundation – Maks Mirecki, Aleksandra Pietrzykowska, Martina Hachoud i Tomasz Kowalski.



Solve for Tomorrow Campus był ostatnim wspólnym spotkaniem uczestników przed wielkim finałem III edycji programu. Demo Day oraz uroczyste ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi w kwietniu tego roku.



Program Solve for Tomorrow został objęty patronatem przez Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Cyfryzacji, NASK, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Nauki Kopernik oraz UNEP/GRID-Warszawa. Partnerem programu jest Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.





























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG