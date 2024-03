Samsung Galaxy A55 5G i A35 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje Galaxy A55 5G i Galaxy A35 5G – smartfony z rozbudowanymi funkcjami zabezpieczeń Knox Vault i możliwościami fotograficznymi bazującymi na flagowych innowacjach Galaxy. Najnowsze Galaxy A to również niesamowite wrażenia wizualne zapewnione przez wysokiej jakości wyświetlacz adaptujący się do otoczenia dzięki funkcji Vision Booster. Galaxy A55 5G robi wyraziste zdjęcia nawet w niesprzyjających warunkach oświetleniowych. Dzięki ulepszonym możliwościom nightografii nocne zdjęcia wykonane przy użyciu Galaxy A55 5G osiągają nowy poziom jakości. Zaawansowane przetwarzanie sygnału obrazu przez sztuczną inteligencję, nawet przy słabym oświetleniu, daje efekt nieosiągalny wcześniej w przypadku serii Galaxy A. Dotyczy to zarówno scenerii, jak i zdjęć portretowych. Tryb portretu nocnego i 12-bitowe video HDR umożliwiają rejestrowanie niesamowitych ujęć niezależnie od jakości oświetlenia.







Zarówno Galaxy A55 5G, jak i Galaxy A35 5G oferują funkcje fotograficzne znane użytkownikom Galaxy, takie jak optyczna i cyfrowa stabilizacja obrazu, dzięki którym zdjęcia i filmy zachowują ostrość nawet podczas ujęć w ruchu. Najnowsze smartfony z serii Galaxy A tradycyjnie oferują również wciągające wrażenia wizualne dzięki 6.6-calowym wyświetlaczom Super AMOLED, na których obraz prezentuje się niezwykle klarownie w rozdzielczości Full High Definition. Z kolei technologia Vision Booster zadba o wyraźny i jasny obraz w każdych warunkach oświetleniowych.



Inteligentna ochrona na dłużej dla większej liczby użytkowników

Smartfony Galaxy A55 5G i Galaxy A35 5G po raz pierwszy oferują użytkownikom jedną z najbardziej innowacyjnych platform zabezpieczeń z flagowych urządzeń Galaxy: Samsung Knox Vault. Sprzętowe i odporne na manipulacje rozwiązanie Samsung Knox Vault zapewnia kompleksową ochronę przed atakami na sprzęt i oprogramowanie, tworząc bezpieczne środowisko pracy aplikacji, które jest fizycznie odizolowane od głównego procesora i pamięci systemu. Może pomóc chronić najważniejsze dane w urządzeniu, w tym dane odblokowania ekranu, takie jak kody PIN, hasła i wzory. Samsung Knox Vault chroni także klucze szyfrujące urządzenia i szyfruje prywatne dane użytkowników przechowywane w urządzeniu. Tylko użytkownik z uprawnieniami do odblokowania ekranu może uzyskać dostęp do swoich danych, nawet jeśli urządzenie zostanie zgubione lub skradzione.



Platforma Samsung Knox chroni smartfony Galaxy A55 5G i Galaxy A35 5G na poziomie wielu warstw. To jeden z najbardziej zaufanych na świecie systemów zabezpieczeń, zaprojektowany do ochrony krytycznych informacji. Samsung Knox obejmuje swoją ochroną cały ekosystem Galaxy dzięki kompleksowo zabezpieczonym urządzeniom, wykrywaniu zagrożeń w czasie rzeczywistym i płynnej współpracy z aplikacjami.



By zapewnić jeszcze więcej sposobów ochrony, seria Galaxy A oferuje funkcję Auto Blocker – opcjonalny pakiet dodatkowych środków bezpieczeństwa. Po uruchomieniu może on uniemożliwiać instalowanie aplikacji z nieautoryzowanych źródeł, przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa aplikacji poprzez skanowanie w poszukiwaniu potencjalnego złośliwego oprogramowania oraz blokować podejrzane polecenia i próby zainstalowania oprogramowania przez port USB. Nowi użytkownicy serii Galaxy A będą mieli także dostęp do panelu bezpieczeństwa i prywatności Galaxy – Security and Privacy Dashboard – dzięki czemu sprawdzanie i kontrolowanie tego, co dzieje się z ich danymi, a także cofanie wybranych uprawnień w dowolnym momencie będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Mogą także korzystać z funkcji Private Sharing (część Quick Share), która umożliwia bezpieczne i szyfrowane udostępnianie prywatnych plików zawierających ważne informacje osobiste lub finansowe. By zapewnić sobie poufność, użytkownicy mogą kontrolować uprawnienia dostępu odbiorcy i datę wygaśnięcia dostępu do pliku, a także zdecydować się na ograniczenie możliwości robienia zrzutów ekranu i pobierania danych.



Wraz z premierą najnowszych Galaxy A, Samsung realizuje również swoje zobowiązanie do zapewnienia urządzeniom jak najdłuższego okresu wsparcia. Użytkownicy modeli Galaxy A55 5G i Galaxy A35 5G będą nadal korzystać z maksymalnie czterech generacji systemu operacyjnego Android i aktualizacji interfejsu One UI oraz pięcioletnich aktualizacji zabezpieczeń, optymalizując cykl życia urządzeń dzięki wyposażeniu w najnowsze funkcje urządzeń Galaxy i systemu Android.



Płynna łączność z ekosystemem Samsung Galaxy

Smartfony Galaxy A55 5G i Galaxy A35 5G są w pełni kompatybilne z ekosystemem Galaxy, dając użytkownikom możliwość płynnego i zintegrowanego korzystania z szerokiej gamy urządzeń Galaxy. Użytkownicy mogą na bieżąco realizować swoje cele w zakresie aktywności i troski o zdrowie, łącząc smartfon z serii Galaxy A z urządzeniem Galaxy Fit3 lub Galaxy Watch6. A dzięki funkcji automatycznego przełączania połączenia przychodzące są automatycznie przełączane na sparowane słuchawki Galaxy Buds FE, co zapewnia większą wygodę.

























