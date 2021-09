CORSAIR i Ubisoft – partnerstwo i współpraca przy grze Far Cry 6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR, światowy lider w dziedzinie produkcji urządzeń peryferyjnych oraz części i akcesoriów komputerowych dla graczy i twórców materiałów cyfrowych, poinformował o przedłużeniu partnerstwa z czołowym wydawcą gier na świecie – Ubisoft. Efektem współpracy obu firm będzie integracja podświetlenia RGB wszystkich urządzeń CORSAIR iCUE z najnowszą odsłoną gry z serii Far Cry – Far Cry® 6. Dzięki kooperacji gracze będą mogli jeszcze lepiej zaangażować się w rozgrywkę dzięki specjalnym, dynamicznym efektom podświetlenia, które rozszerzają akcję widoczną na ekranie na wszystkie urządzenia obsługujące oprogramowanie iCUE.







W Far Cry 6 na graczy czeka Yara – zastygły w czasie tropikalny raj. Szósta odsłona Far Cry to zanurzenie w pełnym adrenaliny świecie współczesnej rewolucji prowadzonej przez partyzantów. Antón Castillo, dyktator Yary, chce przywrócić swojemu krajowi dawną chwałę, nie przebierając w środkach. Jego krwawymi śladami podąża syn, Diego. Gracz, wcielający się w rolę Dani Rojas, dołącza do grupy rewolucjonistów Libertad i przedziera się do Esperanzy, by obalić Antóna Castillo wraz z jego reżimem.



Gracze na PC będą mogli przenieść akcję Far Cry 6 poza ekran monitora dzięki komponentom komputerowym i urządzeniom peryferyjnym zgodnym z oprogramowaniem CORSAIR iCUE. Cały ekosystem iCUE odzwierciedla efektami świetlnymi zdarzenia w grze w czasie rzeczywistym, na przykład podczas eksploracji wyspy, eksplozji czy oswabadzania placówek. Zaawansowane podświetlenie ambientowe wpływa na bodźce wzrokowe, dzięki czemu znacznie wzrasta immersja oraz dynamizm rozgrywki.



Integracja iCUE z Far Cry 6 będzie dostępna od 7 października, czyli od dnia premiery gry. Dodatkowo, CORSAIR doda darmowe kopie cyfrowe gry Far Cry 6 do zakupów kwalifikujących się produktów kompatybilnych z iCUE w oficjalnym sklepie internetowym tworzonym przez kalifornijskiego producenta. Promocja obejmuje również zamówienia wysyłane do Polski i potrwa aż do wyczerpania zapasów.



Ponadto, wszyscy gracze będą mogli zdobyć nagrody w licznych konkursach, w tym m.in. niestandardowy komputer PC nawiązujący stylem do Furioso Jetpacka, który jest dostępny w świecie tytułu. Co więcej, ze sklepu Stream Deck Store można też pobrać bezpłatnie pakiet niestandardowych ikon profilowych Far Cry 6 do Elgato Stream Deck, co umożliwi korzystanie ze skrótów do makr w grze z poziomu urządzenia Stream Deck.

















Źródło: Info Prasowe / Corsair