Lenovo - Nowe monitory do pracy i zabawy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś na konferencji Tech World 2021 firma Lenovo przedstawiła najnowsze produkty ze swojej szerokiej oferty monitorów, w tym zupełnie nowy profesjonalny monitor ThinkVision P27u-20 oraz dwa nowe monitory dla graczy – Lenovo G27e-20 i Lenovo G24e-20. Nowy monitor klasy premium ThinkVision P27u-20 oferuje podwójną szeroką gamę kolorów (99.1% DCI-P3, 99.5% Adobe RGB) oraz fabrycznie skalibrowaną precyzję kolorów. Zaprojektowany z myślą o twórcach materiałów fotograficznych, wideo i graficznych, poszukujących wydajnego monitora, który zwiększy przestrzeń ekranową, umożliwiając efektywne korzystanie z wielu aplikacji, monitor wyposażono również w wygodną funkcję dokowania Intel Thunderbolt 4.







Zgodny z Energy Star 8.0 ThinkVision P27u-20 zapewnia wyrazistość szczegółów na 27-calowym ekranie IPS o rozdzielczości Ultra High Definition (3840 x 2160) z certyfikatem VESA DisplayHDR 400 z obsługą realistycznego odwzorowania jasności i ciemności.



Praca hybrydowa to obecnie gorący temat, a skoro według przeprowadzonego niedawnego badania Lenovo aż 88 procent respondentów spodziewa się pracować z domu lub z innego miejsca przynajmniej przez pewien czas, maksymalizacja produktywności i efektywności współpracy w dowolnym miejscu ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu biznesowego i osobistego komfortu.



Spełniając funkcję wydajnego huba, P27u-20 działa również jako jedno kablowe rozwiązanie dokujące do przestrzeni roboczej z wieloma portami USB 3.2, w tym wejściem i wyjściem Thunderbolt 4, które przesyła obraz i dane z prędkością do 40Gb/s i zasila laptop mocą do 100W1. Port USB-C dostarczający do 27W2 może posłużyć do ładowania smartfona lub innego kompatybilnego urządzenia. Monitor oferuje jednak więcej niż tylko porty USB. Zintegrowany port RJ45 Ethernet ułatwia szybkie połączenie sieciowe z obsługą Intel vPro wspierając zarządzanie siecią i zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo. Oprócz możliwości dokowania za pomocą jednego kabla, P27u-20 zawiera wbudowane głośniki, które w w połączeniu z kamerą internetową, taką jak np. niedawno zaprezentowana ThinkVision MC5033, pozwalają na łatwą komunikację wideo.



ThinkVision stawia również na łatwiejszą, bardziej intuicyjną obsługę. Oprogramowanie ThinkColour zapewnia prosty interfejs graficzny do zarządzania ustawieniami monitora, a funkcja KVM oferuje łatwe przełączanie między dwoma sygnałami wejściowymi PC, na przykład między wysokowydajną stacją roboczą a laptopem, za pomocą jednej kombinacji klawiatury i myszy. Co więcej, zadbano o pełną ergonomię, umożliwiając podnoszenie, pochylanie, obracanie i zmianę orientacji ekranu4 w celu uzyskania najwygodniejszej pozycji, a ponadto ThinkVision wspiera idee ekologiczne Lenovo dzięki opakowaniu w 100% nadającemu się do recyklingu.



Można maksymalnie wykorzystać możliwości domowej rozrywki i cieszyć się wrażeniami wizualnymi płynącymi z płynnej gry, a jednocześnie dbać o swoje oczy dzięki technologii niskiego poziomu niebieskiego światła. Na rynek wchodzi nowa linia monitorów dla graczy serii G, zaprojektowanych z myślą o doskonałej rozrywce oraz pracy i nauce w domu – monitor Lenovo G27e-20 i Lenovo G24e-20. Idealne dla studentów, graczy i młodych specjalistów, którzy oczekują od sprzętu komputerowego wysokiej wydajności w konkurencyjnej cenie.



Dzięki technologii AMD FreeSync Premium5 zapewniającej płynne, niezakłócone i pozbawione opóźnień wyświetlanie obrazu, oba monitory są w stanie osiągnąć czas reakcji MPRT (ang. Moving Picture Response Time) wynoszący 1ms6, zapewniając doskonałą redukcję rozmycia obrazu, dzięki czemu ruchome obiekty na ekranie wydają się bardziej wyraźne i ostre. Jeśli chodzi o dynamiczne gry lub oglądanie filmów akcji, częstotliwość odświeżania 100Hz jest nie do pobicia w tym zakresie cenowym, a dodatkowo oba monitory mogą być podkręcone do 120Hz, co pomaga wyeliminować efekt smużenia i podwójnego obrazu, a tym samym zapewnia większą płynność ruchu.



W nowej rzeczywistości prowadzenie hybrydowego stylu życia oznacza wybór jednego urządzenia, które doskonale nadaje się zarówno do gier, pracy, nauki, rozrywki jak i wszelkich innych zastosowań. Nowy monitor Lenovo G27e-20 oferuje przekątną ekranu 27 cali, a Lenovo G24e-20 to 23,8 doskonałych kolorów, jasności 300 nitów i 95 procent palety sRGB, aby zapewnić większą precyzję barw. Obie matryce VA (ang. Vertical Alignment) oferują rozdzielczość Full HD (1920 x 1080) i wykorzystują ustawione pionowo ciekłe kryształy, które pochylają się po podświetleniu, aby kontrolować zmiany kolorów i kontrastu pod różnymi kątami widzenia. Ponadto, innowacyjna platforma oprogramowania Lenovo Artery zapewnia użytkownikom prosty interfejs graficzny do szybkiego sterowania atrybutami wyświetlacza i ustawieniami kolorów , aby zapewnić większy komfort użytkowania.



Gracze spędzają wiele godzin przed ekranem, a niejedna sesja trwa do późnych godzin nocnych, co powoduje wzmożoną wrażliwością na światło i objawy takie jak suchość czy zmęczenie oczu. I znowu Lenovo jest liderem w dostarczaniu zdrowych rozwiązań i inteligentnych technologii dla wszystkich użytkowników – ograniczając ekspozycję na światło niebieskie nie tylko w produktach premium, ale także w bardziej przystępnych cenowo monitorach, takich jak nowa seria G. Monitory do gier Lenovo z certyfikatem Eyesafe mają wbudowaną technologię naturalnego niskiego poziomu niebieskiego światła, która pomaga chronić użytkowników przed jego szkodliwą emisją, zmniejszając zmęczenie oczu bez zniekształcania kolorów i pogorszenia jakości obrazu. Firma Eyesafe potwierdza, że Lenovo posiada najwięcej produktów z certyfikatem Eyesafe wśród wszystkich producentów elektroniki użytkowej na rynku. Dążymy do tego, aby wszyscy gracze mieli dostęp do lepszej ochrony oczu, dzięki której będą mogli dłużej grać, osiągać najlepsze wyniki i cieszyć się żywymi kolorami dokładnie tak, jak zakładali projektanci gier.































Źródło: Info Prasowe / Lenovo