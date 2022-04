CORSAIR – Nowa pamięć VENGEANCE DDR5 SODIMM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży nowe moduły z rodziny najnowocześniejszych pamięci DDR5 – VENGEANCE DDR5 SODIMM. Premierowe produkty zostały zoptymalizowane pod kątem najnowszych laptopów oraz komputerów o formacie SFF działających z przełomową pod względem wydajności pamięcią DDR5. VENGEANCE DDR5 SODIMM początkowo będą dostępne z szybkością taktowania do 4800 MHz oraz pojemnością do 64 GB (2x32 GB), jednak producent zapowiedział dalszy rozwój modułów SODIMM. Standard DDR5 zapewnia możliwie najszybszy odbiór danych przez współczesne procesory najwyższej klasy, dzięki czemu szybkość i moc obliczeniowa całego zestawu komputerowego osiąga nowy poziom.







VENGEANCE DDR5 SODIMM umożliwia wykorzystanie większej częstotliwości oraz pojemności w standardzie DDR5, co przyspiesza ładowanie oraz ułatwia pracę wielozadaniową na wielu popularnych laptopach oraz komputerach formatu SFF. Instalacja i konfiguracja nowych pamięci CORSAIR przebiega szybko i łatwo – w większości przypadków potrzebny jest tylko śrubokręt.



Zgodnie z tradycją znakomitej jakości i niezawodności pamięci DRAM firmy CORSAIR, moduły VENGEANCE DDR5 SODIMM są zbudowane wyłącznie z ręcznie sortowanych i rygorystycznie kontrolowanych układów scalonych oraz wysokowydajnych płytek drukowanych. Dzięki wysokiej selekcji podzespołów, nowe SODIMM gwarantują szybkie działanie z wysoką jakością sygnału i stabilnością kości pamięci. Ponadto, ograniczona gwarancja wieczysta daje poczucie pewności, że nowa pamięć wystarczy na cały okres eksploatacji laptopa, a nawet dłużej.



Nowoczesne, najbardziej zaawansowane laptopy gamingowe z pamięcią DDR5, takie jak Alienware x17 R2, MSI Raider GE66 12UHS czy Asus ROG Zephyrus M16, potrzebują możliwie najszybszych pamięci, aby w pełni wykorzystać swój potencjał wydajności. CORSAIR zapowiedział, że podobne rozwiązania już wkrótce trafią do sprzedaży, jednak w pierwszej kolejności na rynku pojawiły się moduły o taktowaniu 4800 MHz i opóźnieniu CL40 w dwóch wersjach do wyboru – 32 GB (2x16 GB) oraz 64 GB (2x32 GB).



Dostępność, gwarancja i ceny

CORSAIR VENGEANCE DDR5 SODIMM jest już dostępna w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR. Do polskich sklepów nowe moduły trafią jeszcze w maju br. Wszystkie produkty z serii VENGEANCE DDR5 SODIMM są objęte ograniczoną gwarancją wieczystą oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe / co