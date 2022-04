realme 9 4G z aparatem ProLight 108MP i ekranem Super AMOLED 90Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme zaprezentowała swój najnowszy smartfon. Odznaczający się innowacyjnym wzornictwem realme 9 wyposażony został w aparat ProLight 108 MP oraz czujnik obrazu Samsung ICOCELL HM6. realme 9 4G ma jedynie 7.9 mm grubości, dzięki czemu bez problemu zmieści się w kieszeni i jest niezwykle poręczny. Dla komfortu i bezpieczeństwa użytkowania realme 9 4G wyposażono również w czytnik linii papilarnych wbudowany w wyświetlacz smartfona. Smartfon posiada 3 obiektywy – główny ProLight 108MP, obiektyw macro, a także szerokokątny 120° (8MP). Został wyposażony w wydajny procesor Snapdragon 680 (6nm), który osiąga wydajność do poziomu 2.4 GHz.







Jego pojemna bateria – 5000mAh – gwarantuje możliwość długiego cieszenia się rozrywką mobilną lub praca przy użyciu smartfona, a szybkie ładowanie 33W Dart Charge pozwoli naładować urządzenie od 0% do 50% w około 31 minut. Co więcej, smartfon posiada wejście słuchawkowe 3,5 mm.



Unikalny design

W nowym smartfonie realme 9 zastosowano pierwszy na świecie falowany holograficzny wzór tworzący niespotykaną grę światła, nawiązującą do wyglądu wydm piaskowych. Dzięki procesowi nadruku UV-nano światło padające na obudowę telefonu sprawia, że na jego powierzchni tworzy się efekt fali 3D, przypominających fakturę pustyni. Gradientowy kolor obudowy smartfonu uzyskano za pomocą innowacyjnej powłoki Plasma Atom. Telefon będzie dostępny w trzech kolorach: żółtym, białym i czarnym.



Proces powlekania holograficzną powłoką pozwolił na uzyskanie niezwykle nasyconych, żywych kolorów i niespotykanej dotąd faktury. Aby uzyskać naturalny efekt, produkt został pokryty aż sześcioma warstwami specjalnej powłoki, a jej nałożenie odbyło się w bezpyłowym środowisku próżniowym. Jednolitość kolorów została osiągnięta dzięki zaawansowanemu zapleczu i technologii produkcyjnej realme. Struktura gradientu falistego jest zasługą ostatniego etapu produkcji – wykorzystania technologii opartej na promieniowaniu UV i nałożenia specjalnej folii na uformowaną warstwę falistą UV.



Dostępność i cena

Najnowszy model realme 9 4G (6GB + 128GB) będzie dostępny od 28 kwietnia w cenie 1299 PLN u operatora sieci Play.



Wersja o większej pamięci RAM - realme 9 4G (8GB + 128GB) – będzie dostępna od 28 kwietnia za 1399 PLN w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik, Neonet, Media Markt, oraz x-kom, a także na sklep-realme.pl oraz w realmeshop.pl. Od 29 kwietnia model ten będzie także dostępny u operatora sieci T-Mobile.



















Źródło: Info Prasowe / realme