Nowe laptopy LG gram na rok 2022

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Firma LG Electronics ogłosiła ogólnoświatową premierę laptopów klasy premium LG gram na 2022 rok. Nowe modele spełniają potrzeby szerokiego grona użytkowników. Kontynuują tradycję najwyższej mobilności marki dzięki eleganckiej, ultralekkiej obudowie, a jednocześnie wykorzystują innowacyjne oprogramowanie oraz najnowsze technologie by zapewnić jeszcze większą moc i wygodę. Seria laptopów LG gram 2022 obejmuje siedem nowych modeli: LG gram 17 (17Z90Q), LG gram 16 (16Z90Q), LG gram 15 (15Z90Q), LG gram 14 (14Z90Q), LG gram 2-in-1 (16T90Q i 14T90Q) oraz pierwszy w historii serii przenośny monitor LG +view do LG gram (16MQ70). Każdy nowy laptop LG gram gwarantuje doskonałą wydajność dzięki zastosowaniu procesora Intel Core 12. generacji.







Tegoroczne laptopy zostały także wyposażone w najnowsze dyski SSD Gen4 NVMe oraz niskonapięciową pamięć RAM LPDDR5. Pozwoliło to uzyskać wzrost wydajności o około 22% w porównaniu z modelami z serii 2021 gram. Certyfikat Intel Evo potwierdza, że laptopy 2022 LG gram umożliwiają długie działanie na akumulatorze, zapewniając użytkownikom swobodę pracy lub rozrywki, w zależności od potrzeb.



Laptopy LG klasy premium stały się już synonimem doskonałej jakości obrazu, a najnowsze produkty marki tylko potwierdzają tę regułę. Nowe laptopy gram, wyposażone w panele IPS, ekrany o proporcji 16:10 i rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli (WQXGA), zapewniają wyraźny, żywy obraz o wysokim poziomie jasności, 99-procentowe pokrycie przestrzeni barwnej DCI-P3 oraz dużą powierzchnię ekranu, która zaspokaja różnorodne potrzeby użytkowników w obszarze zawodowym oraz sferze rozrywki. Zaawansowane wyświetlacze LG z matrycą IPS są wyposażone w powłokę antyrefleksyjną, która eliminuje rozpraszające odbicia i ułatwia użytkownikom pracę niezależnie od warunków oświetleniowych otoczenia.



Laptopy LG gram 2022 zwiększają komfort użytkowania dzięki LG Glance by Mirametrix – innowacyjnemu oprogramowaniu opartemu na sztucznej inteligencji, które podnosi poziom bezpieczeństwa i wygody. LG Glance by Mirametrix automatycznie blokuje ekran, gdy użytkownik odsuwa się od laptopa. Ostrzega użytkownika i maskuje treść wyświetlaną na ekranie, gdy osoba postronna spogląda na ekran zza ramienia użytkownika. Jeżeli podłączony jest oddzielny monitor, kursor myszy i aktualnie używane okno są automatycznie przenoszone na ekran, na który patrzy użytkownik. Modele z tegorocznej oferty dostarczają także zoptymalizowane środowisko do prowadzenia wideokonferencji. Umożliwiają to takie funkcje jak logowanie z wykorzystaniem technologii rozpoznawania twarzy, redukcja szumów oparta na sztucznej inteligencji i wbudowana kamera internetowa Full HD.



Najnowsze laptopy z serii gram doskonale wpisują się w tożsamość marki dzięki kompaktowej, ultralekkiej konstrukcji w połączeniu z wyjątkową trwałością i wydajnością. Za sprawą obudowy z bardzo wąskimi ramkami i wytrzymałej aluminiowej konstrukcji każdy model wyróżnia się znakomitą proporcją ekranu do obudowy i jest na tyle wytrzymały, aby spełniać wymogi rygorystycznej normy MIL-STD-810G obowiązującej w amerykańskiej armii. Ponadto wszystkie produkty LG gram 2022 są dostarczane w ekologicznych opakowaniach, które po rozpakowaniu laptopa nadają się do ponownego użytku – można je łatwo przekształcić w kalendarz biurkowy i pojemnik na długopisy.



Nowe 16- i 14-calowe modele LG gram 2-in-1 to wszechstronne urządzenia umożliwiające użytkownikom przełączanie się między funkcją laptopa i tabletu w ciągu zaledwie kilku sekund. Są dostarczane z fabrycznie zainstalowanymi aplikacjami do rysowania i robienia notatek zoptymalizowanymi pod kątem korzystania z rysika LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0). Dzięki płynnie zintegrowanej obsłudze rysika i opracowanemu w LG interfejsowi użytkownika wykorzystującego sztuczną inteligencję najnowsze laptopy konwertowalne zwiększają wydajność pracy, umożliwiając sprawne i przyjemne pisanie oraz szkicowanie.



Wprowadzanie LG gram 2022 do globalnej sprzedaży rozpocznie się już w bieżącym miesiącu w Ameryce Północnej, a w następnej kolejności na kluczowych rynkach europejskich i azjatyckich. W Polsce seria dostępna będzie w sprzedaży w czerwcu.



























Źródło: Info Prasowe / LG