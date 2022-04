DeepCool AK400 i AK620 WH - stylowe i wydajne coolery

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DeepCool to firma słynąca z produkcji m.in. komponentów komputerowych, które cieszą się renomą wśród entuzjastów. Producent poszerza teraz swoje portfolio o nowe chłodzenie AK400 wyróżniające się efektowną stylistyką, niewielkimi wymiarami oraz wysoką wydajnością. Jednocześnie do oferty trafia też biały wariant kolorystyczny uznanego coolera AK620. DeepCool AK400 to chłodzenie z jedną wieżą, które cechuje się gęstą i efektownie wyglądającą konstrukcją żeberek. Dzięki czterem miedzianym przewodom cieplnym o grubości 6 mm można być pewnym szybkiego odprowadzenia ciepła z procesora.







Model AK400 otrzymał także wentylator DeepCool 120 mm FDB PWM, który dzięki dynamicznemu zakresowi PWM od 500 do 1850 obr./min. zapewnia idealną równowagę między cichą pracą a wydajnością. Chłodzenie wyróżnia się imponującą mocą rozpraszania ciepła do 220 W, co powinno w zupełności wystarczyć do utemperowania nawet mocno podkręconego procesora.



Dużym atutem chłodzenia DeepCool AK400 jest również jego kompaktowy rozmiar. Wysokość 155 mm pozwala na pełną kompatybilność z różnymi pamięciami RAM i szeroką gamą obudów. Co więcej, cooler posiada zdejmowalną górną pokrywę, dzięki czemu będzie on pasował nawet do niektórych obudów w formacie ITX. Warto wspomnieć jeszcze o łatwym montażu chłodzenia, dzięki solidnemu, metalowemu wspornikowi i szybkiemu, pięcioetapowemu procesowi instalacji. Model AK400 jest kompatybilny z najpopularniejszymi gniazdami Intela i AMD, dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej.



DeepCool AK620 WH to biała wersja popularnego modelu AK620. Poza nowym kolorem, chłodzenie wyróżnia się unikalną, dwuwieżową konstrukcją radiatora z dwoma wentylatorami 120 mm z łożyskami FDB. Jak deklaruje producent mają one zapewnić wyjątkową wydajność przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu hałasu. Precyzyjnie obrobiona wypukła podstawa i sześć ciepłowodów biegnących wzdłuż dwóch stosów żeber gwarantują moc rozpraszania ciepła do 260 W. W zestawie znajduje się metalowy wspornik montażowy, który zapewni łatwy montaż na najpopularniejszych podstawkach Intela i AMD.



Nowe chłodzenia są objęte 3-letnią gwarancją, a ich sugerowane ceny prezentują się następująco:

DeepCool AK400 - 34.90 Euro

DeepCool AK400 WH - 39.90 Euro

DeepCool AK620 WH - 69.90 euro























































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia