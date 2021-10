CORSAIR – oficjalna premiera pamięci DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR oficjalnie zaprezentował swoje pierwsze pamięci DDR5, wprowadzając do oferty produkty z serii DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 i VENGEANCE DDR5. Nowe moduły bazują na ponad 25-letnim doświadczeniu firmy w konstruowaniu pamięci o wysokiej jakości i wydajności. Premierowe DRAM to wyższe częstotliwości oraz większe pojemności i szybkość działania w porównaniu do DDR4. DDR5, które początkowo pojawią się na rynku z częstotliwościami do 5200 MHz, posiadają wbudowane funkcje regulacji napięcia, co dodatkowo ułatwi ich przetaktowanie i znacznie zwiększy precyzję działania. DOMINATOR PLATINUM RGB z charakterystycznym radiatorem i efektownym podświetleniem RGB oferują najlepszą wydajność. Seria VENGEANCE gwarantuje kompaktowy i minimalistyczny wygląd.







Wydajność i możliwości nowoczesnych procesorów nieustannie rosną, dlatego komputery potrzebują coraz lepszej pamięci, by można było wykorzystywać ich pełny potencjał. Standard DDR5 zapewnia możliwie najszybszy odbiór danych przez współczesne procesory najwyższej klasy, dzięki czemu wydajność całego zestawu komputerowego osiąga całkiem nowy poziom. Poprzednie generacje DRAM miały ograniczenia w postaci mniej precyzyjnej regulacji napięcia za pośrednictwem płyty głównej. Moduły DDR5 jako pierwsze mają wbudowaną regulację napięcia, co wpływa na stabilniejsze przetaktowywanie.



W przypadku premierowych pamięci CORSAIR, wszelkie nowe opcje ustawień będą dostępne bezpośrednio za pośrednictwem oprogramowania CORSAIR iCUE. W iCUE będzie można łatwo oraz wygodnie dostosowywać profile Intel XMP 3.0 odpowiednio do poszczególnych aplikacji użytkownika i ich zadań oraz zapisywać te ustawienia na stałe w formie dedykowanych profili. Opcja regulacji napięcia i zmiana profili XMP 3.0 pojawią się jeszcze w 2021 roku na wybranych płytach głównych.



DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 posiada po 12 ultrajasnych diod CAPELLIX LED na każdy moduł oraz anodowaną konstrukcję z elementów z kutego aluminium i odlewanych ciśnieniowo, która dopełnia elegancki i prestiżowy wygląd specjalnie zaprojektowanych pamięci. Dzięki opatentowanej konstrukcji chłodzącej CORSAIR DHX popularne Dominatory osiągają wyjątkową i maksymalną wydajność.



VENGEANCE DDR5 oferuje te same, ogromne zalety premierowego standardu DDR5. Jednocześnie pamięci prezentują dyskretny styl i kompaktowym format, co pozwala umieścić je w ograniczonej przestrzeni i dopasować do niemal każdego zestawu komputerowego. Radiator z litego aluminium na każdym module skutecznie odprowadza ciepło z pamięci oraz umożliwia najwydajniejsze działanie.



DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 i VENGEANCE DDR5 są zbudowane wyłącznie z ręcznie sortowanych i rygorystycznie kontrolowanych układów scalonych oraz wysokowydajnych płytek drukowanych. Zaawansowane technologicznie rozwiązania zapewniją konsekwentnie szybkie działanie z wysoką częstotliwością, jakością sygnału i stabilnością. DDR5 od CORSAIR początkowo będą dostępne tylko w zestawach 32 i 64 GB. Podobnie jak każda pamięć kalifornijskiego producenta, premierowe moduły są objęte ograniczoną gwarancją wieczystą.



CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 i CORSAIR VENGEANCE DDR5 we wszystkich aktualnie dostępnych wersjach są już widoczne w sprzedaży w oficjalnym europejskim sklepie CORSAIR. W Polsce nowe pamięci DDR5 Korsarzy w dniu ich premiery pojawią się na wyłączność tylko w sklepie x-kom w dwóch opcjach do wyboru, Dominator i Vengeance, oraz identycznej pojemności 32 GB (2 x 16) i częstotliwości 5200 MHz.





































Źródło: Info Prasowe / Corsair