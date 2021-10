Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Technology Europe poinformowała o premierze swojej najnowocześniejszej pamięci Kingston FURY Beast DDR5. Wprowadzenie na rynek pamięci Kingston FURY Beast DDR5 jest zsynchronizowane z pojawieniem się procesorów Intel Z690 Chipset i Intel Core 12. generacji (o nazwie roboczej „Alder Lake-S”). W ten sposób powstaje pierwsza platforma, która umożliwia wykorzystanie tego nowego standardu pamięci. Większa wydajność i integralność danych, jaką zapewnia DDR5, zostanie udostępniona klientom na całym świecie.







Pamięć Kingston FURY Beast DDR5 została wyposażona w cały arsenał nowych funkcji, takich jak zintegrowana technologia ECC (ODECC) zapewniająca większą stabilność przy ekstremalnej szybkości, dwa 32-bitowe subkanały zwiększające wydajność oraz zintegrowany układ zarządzania zasilaniem (PMIC), który dostarcza dodatkowej mocy, gdy jest to najbardziej potrzebne. Wszystkie te funkcje sprawiają, że nowa pamięć jest jeszcze szybsza, bardziej pojemna i niezawodna. Zapewnia oczekiwaną wydajność podczas gry w ekstremalnej konfiguracji, transmisji strumieniowej w rozdzielczości 4K+ lub przesyłania dużych objętościowo animacji i renderów 3D. Jej dodatkową zaletą jest estetyczny wygląd.



Pamięć Kingston FURY Beast DDR5 jest gotowa do pracy z prędkością 4800 MHz1. Nadaje się więc idealnie dla graczy i zaawansowanych użytkowników, którzy oczekują większej wydajności od swoich platform nowej generacji.

Ma certyfikat gotowości do pracy z technologią Intel XMP 3.0, co dla użytkowników oznacza łatwość obsługi i stabilność przy zwiększonej częstotliwości taktowania. Ponadto nowe funkcje oraz dwa konfigurowalne profile dotyczące szybkości i parametrów czasowych zapewniają graczom wyjątkowe doświadczenia.



Pamięć Kingston FURY Beast DDR5 jest dostępna w pojedynczych modułach o pojemności 16 GB oraz zestawach po 2 moduły o szybkościach 4800 MHz i 5200 MHz. Ma ograniczoną bezterminową gwarancję. Zapewnia niezawodność, z której znane są produkty firmy Kingston.















Źródło: Info Prasowe / Kingston