Hama Soundbarell

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent ogłosił premierę swojego najnowszego głośnika Bluetooth o mocy 60 W, z efektem dźwięku przestrzennego. Po pełnym naładowaniu może on grać nieprzerwanie nawet do 30 godzin. Spełni się też w roli powerbanka. To świetna propozycja dla imprezowiczów, ze względu na wodoszczelność także tych, lubiących rozerwać się przy muzyce pod chmurką. Zacznijmy od wyglądu, gdyż nowa propozycja z kategorii audio od niemieckiej marki Hama na pewno wyląduje na parkiecie, stole, kredensie lub w innym widocznym miejscu niejednego towarzyskiego spotkania. Odznacza się czarną kolorystyką i nowoczesnym designem w stylu „boom box”, który podkreśla spory i poręczny uchwyt do przenoszenia.







Powierzchnia sprzętu jest łatwa w czyszczeniu wilgotną ścierką, niestraszne jest mu więc zachlapanie błotem. Jego wysokość wynosi 15.2 cm, szerokość 31 cm, głębokość 11.8 cm, zaś waga to 2550 g. W sam raz na przyjęcie w domu, ale też w ogrodzie, piknik w parku lub imprezę na tarasie – niezależnie od warunków pogodowych.



W głośniku Sounbarell możemy liczyć na naprawdę mocne brzmienie, a to za sprawą dwóch 20-watowych głośników i dwóch pasywnych radiatorów (każdy po 10 watów) na powierzchniach bocznych obudowy. W sumie przekłada się to na 60 W mocy. Do wyboru dostajemy trzy tryby działania, zależnie od okoliczności: wewnętrzny, zewnętrzny i 3D dla wypełnienia pomieszczenia dźwiękiem przestrzennym. Najnowsza propozycja od firmy Hama może się też pochwalić zintegrowanym trybem głośnomówiącym. Jest też opcja naładowania urządzenia mobilnego.



Bateria o pojemności 7200 mAh po pełnym naładowaniu pozwala na 30 godzin ciągłej pracy, przy głośności ustawionej na 30 proc. Przy zwiększeniu tego poziomu do 50 proc. czas grania spada do 12 godzin, zaś przy wartości 70 proc. wynosi 8 godzin. Stopień naładowania można sprawdzić na osobnym wskaźniku LED, zaś zasilanie energią od zera do pełna poprzez obustronne złącze USB-C zajmuje 3.5 godziny.



Urządzenie łączy się ze smartfonem, tabletem lub komputerem poprzez technologię Bluetooth 5.0, zaś zasięg wynosi 10 m. Możemy też zdecydować się na połączenie poprzez kabel Jack 3,5 mm, nie brak tu również złącza USB typu A. Warto zaznaczyć, że wciskając jeden przycisk dwa głośniki Soundbarell da się sparować ze sobą poprzez Bluetooth i zyskać efekt stereo. Wysokie i niskie tony automatycznie dopasowują się wtedy do wybranego trybu.



Głośnik zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu go w plenerze, zadbano więc o wodoszczelność klasy IPX6. Oznacza to w praktyce ochronę przed wodą strumieniową, nie ma więc problemu z użytkowania głośnika pod prysznicem czy w trakcie relaksu przy basenie albo nawet w deszczu.



W zestawie dostajemy od razu kabel USB-C do ładowania i pasek do przenoszenia.



Sugerowana cena detaliczna głośnika Hama Soundbarell wynosi 349 PLN.































Źródło: Info Prasowe / Hama