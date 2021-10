CORSAIR iCUE ELITE LCD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR zapowiedział nową linię zintegrowanych układów chłodzenia procesora cieczą z serii ELITE – iCUE ELITE LCD. Premierowe chłodzenia typu All in One oferuje głowicę blokopompki wyposażoną w jasny ekran IPS LCD o przekątnej 2.1”. LCD o rozdzielczości 480 na 480 px i odświeżaniu 30 Hz może zaprezentować zarówno informacje o stanie komputera, jak i animowane GIF-y. Ultrajasny ekran jest też dostępny jako specjalny zestaw modernizacyjny przeznaczony dla starszych układów chłodzenia z serii CORSAIR iCUE ELITE CAPELLIX, który umożliwia aktualizację poprzedniej generacji produktów o zaprezentowany panel cyfrowy.







Nowe układy chłodzenia dostępne są w trzech rozmiarach radiatorów do wyboru: iCUE H100i ELITE LCD (240 mm), iCUE H150i ELITE LCD (360 mm) i iCUE H170i ELITE LCD (420 mm). Ponadto, zaprezentowane produkty zostały wyposażone w premierowe wentylatory z serii ML RGB ELITE. Kolejna odsłona popularnych wentylatorów CORSAIR wytwarza mocny, skoncentrowany przepływ powietrza, ma wydajne łożyska z lewitacją magnetyczną oraz technologię AirGuide, a każdy wentylator jest oświetlany przez osiem indywidualnie adresowanych diod LED RGB. ML RGB ELITE są też dostępne w sprzedaży osobno, pojedynczo lub w zestawach, w rozmiarach 120 mm i 140 mm oraz w kolorze czarnym lub białym.



iCUE ELITE LCD wyróżniają się efektownym, ultrajasnym ekranem IPS o przekątnej 2,1”, który prezentuje dane o działaniu komputera, takie jak prędkości wentylatorów czy temperatura procesora, przy użyciu różnych motywów i stylów graficznych. Układ chłodzenia można też dowolnie spersonalizować, wyświetlając na ekranie grafikę lub animowane GIF-y. Niemalże nieograniczone możliwości obejmują m.in. logotyp ulubionego zespołu, aktualne memy czy niepowtarzalne animacje. Dodatkowo, ekran LCD otacza pierścień 24 indywidualnie adresowanych diod LED RGB, które można programować w aplikacji CORSAIR iCUE, łączyć z animacjami i synchronizować z pozostałymi elementami ekosystemu iCUE RGB.



CORSAIR iCUE H100i, H150i i H170i ELITE LCD, oprócz przyciągającego wzrok ekranu, mają wszystko, co potrzebne do działania procesora z maksymalną wydajnością w całkowicie uszczelnionym, niewymagającym konserwacji systemie. Dzięki różnym wymiarom radiatora użytkownicy mogą znaleźć układ chłodzenia pasujący do każdej obudowy – zarówno kompaktowego peceta, jak i Full-Towera. Ponadto, na rynku pojawił się specjalny zestaw modernizacyjny iCUE ELITE LCD Upgrade Kit, który bez przeszkód pozwoli użytkownikom produktów z serii iCUE ELITE CAPELLIX cieszyć się wyświetlaczem LCD.



Zoptymalizowana termicznie miedziana płytka chłodząca z nałożoną fabrycznie pastą termoprzewodzącą oraz cicha pompka zintegrowanego układu chłodzenia redukują poziom emitowanego hałasu. Dodany w komplecie kontroler iCUE COMMANDER CORE umożliwia niezwykle proste sterowanie prędkością wentylatorów i podświetleniem w oprogramowaniu CORSAIR iCUE. Układy iCUE ELITE LCD oferują wszystko, co potrzebne do montażu w nowoczesnym komputerze, i w pełni obsługują najnowsze procesory, w tym nadchodzący Intel Alder Lake, przy użyciu uchwytów mocujących do gniazd LGA 1700, LGA 115x, LGA 2066, AM4 i sTRX4.



Osobno do sprzedaży trafiają też wentylatory ML RGB ELITE oferujące słynną wydajność serii ML, a także technologię CORSAIR AirGuide i olśniewające efekty iluminacji, które tworzą przebojową kombinację świetnego chłodzenia i zaawansowanego podświetlenia LED. Łożyska z lewitacją magnetyczną znacznie zmniejszają tarcie i hałas, a zwiększają wydajność i trwałość. Osiem indywidualnie adresowanych diod LED RGB generuje efektowny pokaz świetlny, natomiast technologia AirGuide generuje skoncentrowany stożkowo przepływ powietrza o nadzwyczajnej skuteczności chłodzenia.



Technologia sterowania PWM umożliwia precyzyjne ustawianie prędkości wentylatorów w zakresie od 450 RPM do 2000 RPM (w przypadku ML120 RGB ELITE) lub od 400 RPM do 1600 RPM (w przypadku ML140 RGB ELITE). Pozwala to uzyskać solidny przepływ powietrza po przymocowaniu wentylatora do radiatora iCUE ELITE LCD lub zastosowaniu go jako wentylatora wlotu lub wylotu powietrza umiejscowionego bezpośrednio na obudowie komputera. Wentylatory ML RGB ELITE są sprzedawane po kilka sztuk w zestawie z kontrolerem iCUE Lighting Node CORE lub jako pojedyncze podzespoły pakowane osobno.



CORSAIR iCUE ELITE LCD i wentylatory z serii ML RGB ELITE są już dostępne w ramach specjalnej przedsprzedaży w europejskim sklepie internetowym kalifornijskiego producenta. Na półkach polskich sklepów premierowy sprzęt pojawi pod koniec drugiej połowy listopada br. Zestaw modernizacyjny do nowego standardu CORSAIR iCUE ELITE LCD będzie dostępny dla użytkowników wyłącznie na www.CORSAIR.com już od 27 października. Układy chłodzenia procesora CORSAIR iCUE ELITE LCD są objęte pięcioletnią, a wentylatory ML RGB ELITE i zestawy modernizujące ELITE LCD Upgrade Kit – dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe / Corsair