CORSAIR iCUE NEXUS - Steruj za pomocą dotyku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży wszechstronny kontroler w formie ekranu dotykowego – iCUE NEXUS. Premierowy produkt kalifornijskiego producenta umożliwia jednoczesne zaprogramowanie ponad 200 ekranów oferujących do sześciu wirtualnych przycisków. Każdy zestaw można szybko i dowolnie zmieniać dzięki intuicyjnemu interfesjowi, który pozwala „przewijać” ekran w lewo i prawo. Dodatkowo, użytkownik może programować wygląd każdego przycisku korzystając z niemalże dowolnych elementów graficznych. Dzięki swoim funkcjom, iCUE NEXUS oferuje wygodny dostęp do wszechstronnych opcji oprogramowania CORSAIR iCUE, takich jak monitorowanie systemu oraz podzespołów w czasie rzeczywistym, tworzenie skrótów do aplikacji czy programowanie makr.







iCUE NEXUS działa jako interaktywny wyświetlacz HUD do komputera, który wykorzystuje wszechstronne możliwości oprogramowania CORSAIR iCUE. Nowość od Korsarzy umożliwia monitorowanie parametrów działania komputera przy użyciu danych udostępnianych w czasie rzeczywistym z procesora, karty graficznej czy chłodzenia wodnego. Użytkownik może na bieżąco obserwować poziom obciążenia systemu, temperatury, częstotliwości, szybkości wentylatorów itp. oraz zmieniać ustawienia lub profile.



Wszystkie działania programowane w iCUE można zamapować do jednego z przycisków wirtualnych ekranu iCUE NEXUS. Dzięki temu jednym dotknięciem można wykonać wiele poleceń – na przykład uruchomić grę czy skomplikowane makra już w trakcie rozgrywki. Po dołączeniu do kompatybilnych klawiatur, takich jak CORSAIR K70 RGB MK.2 czy K95 RGB PLATINUM XT, albo po podłączeniu bezpośrednio do portu USB w komputerze, wszystko dosłownie znajduje się w zasięgu dłoni gracza.



Możliwości iCUE NEXUS wzrastają wraz z liczbą urządzeń kompatybilnych z oprogramowaniem CORSAIR iCUE. Bezpośrednio z ekranu dotykowego można dostosowywać ustawienia urządzeń peryferyjnych, w tym: zmieniać czułości myszy, przełączać pomiędzy profilami zestawu słuchawkowego czy wybierać opcję podświetlenia RGB klawiatury. Wszystkie te czynności można wykonać kilkoma prostymi przeciągnięciami i stuknięciami na ekranie LCD, gdy oprogramowanie CORSAIR działa w tle – nie trzeba nawet otwierać oprogramowania klienckiego.



Kontroler kalifornijskiego producenta umożliwia dodatkową, wysoce zaawansowaną personalizację każdego sprzętu. iCUE NEXUS pozwala wyświetlać jako grafikę przycisków wirtualnych różne wybrane przez użytkownika elementy, takie jak GIF-y i zdjęcia, co przy okazji zwiększa zalety estetyczne zestawu. Posiadacze urządzenia mogą także pobierać gotowe i udostępnione ekrany ze specjalnymi elementami wizualnymi i niestandardowymi działaniami do pewnych gier, takich jak Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.



iCUE Nexus jest już dostępny w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym firmy CORSAIR. Do Polski kontroler trafi do najpopularniejszych sklepów ze sprzętem komputerowym do połowy sierpnia br. w sugerowanej cenie detalicznej 439 PLN. Produkt amerykańskiego producenta jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

















Źródło: Info Prasowe / Corsair