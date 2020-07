Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PNY ogłasza premierę nowej linii modułów pamięci RAM do komputerów stacjonarnych – XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4. Dedykowane są one graczom, modderom i entuzjastom, którzy oczekują od sprzętu wysokiej wydajności, możliwości podkręcenia osiągów, efektywnego odprowadzania ciepła oraz swobody personalizacji efektów RGB. Moduły zapewniają niezrównaną wydajność i doskonałą moc obliczeniową. Dzięki dobremu odprowadzeniu ciepła i obsłudze XMP 2.0 zapewniają wysoką prędkość działania, najwyższą przepustowość i najniższe opóźnienia, tym samym maksymalizując stabilność i szybkość reakcji komputera podczas grania lub korzystania z aplikacji, które wymagają dużej ilości pamięci operacyjnej.







Kości XLR8 Gaming EPIC-X RGB są kompatybilne z płytami głównymi najpopularniejszych producentów. Nowy RAM PNY działa w częstotliwości 3200MHz, ale zapewnia także kompatybilność z urządzeniami obsługującymi taktowanie na poziomie 3000MHz, 2933MHz, 2800MHz, 2666MHz, 2400MHz i 2133MHz. Aby zapewnić najwyższą jakość podświetlenia RGB sprzęt PNY umożliwia synchronizację z Asus AURA SYNCTM, Gigabyte RGB FUSION 2.0, MSI Mystic Light Sync i ASRock Polichrome SYNC. Dodatkowo, pamięć XLR8 Gaming EPIC-X RGB jest objęta dziesięcioletnią gwarancją.



Pamięć PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB trafi do sprzedaży 20 lipca. Dostępne będą następujące konfiguracje:

32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz - 799 PLN

16GB DDR4 3200MHz - 399 PLN

16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz - 449 PLN

8GB DDR4 3200MHz - 229 PLN





























Źródło: Info Prasowe / PNY