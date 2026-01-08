CORSAIR prezentuje flotę nowych urządzeń peryferyjnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR ogłosił nadchodzącą linię produktów, które mają pomóc profesjonalnym i początkującym graczom przenieść swoje umiejętności na wyższy poziom. Ta linia jest obecnie prezentowana na targach CES 2026 i obejmuje nowe modele z włókna węglowego i stopu magnezu nagradzanej ultralekkiej bezprzewodowej myszy do gier CORSAIR SABRE v2 PRO, nową podkładkę pod mysz z tkaniny MM PRO Control Esports-Tuned oraz klawiaturę DIY z efektem Halla MAKR PRO 75. Obie nowe myszy charakteryzują się błyskawiczną reakcją z hiperwysoką częstotliwością sondowania do 8000 Hz w trybie bezprzewodowym lub przewodowym, a także do 120 godzin doskonałej PRECYZJI. Kolejną dodatkową cechą obu myszy jest wszechstronna łączność w trzech trybach, dzięki czemu użytkownicy mogą wybierać między ultraresponsywną łącznością bezprzewodową 2,4 GHz, Bluetooth lub połączeniem przewodowym przez USB-C.







Bezprzewodowa mysz gamingowa CORSAIR SABRE v2 PRO CF mieści uwielbianą mysz SABRE v2 PRO w obudowie z włókna węglowego. Rezultatem jest superlekka mysz o wadze 55 g i wysokiej wydajności, która charakteryzuje się również wyjątkową sztywnością i wytrzymałością. Dla profesjonalistów, którzy wolą metal, CORSAIR SABRE v2 PRO MG Wireless to superlekka mysz gamingowa o wadze 56 g z optymalną równowagą między ultraprecyzyjnym celowaniem a wytrzymałością, która wytrzyma codzienną harówkę.



Podkładka pod mysz z tkaniny CORSAIR MM PRO Control Esports-Tuned

Podkładka pod mysz z tkaniny MM PRO Control Esports-Tuned to nowa materiałowa podkładka pod mysz o profesjonalnej precyzji, która zapewnia najwyższy poziom dokładności i śledzenia ruchów. Jej poliuretanowa podstawa o sześciokątnym wzorze może utrzymać swoją pozycję nawet w najbardziej szalonych momentach, dzięki czemu zwycięstwo nigdy nie wymknie się spod kontroli. Jej grubsza podstawa i nachylone krawędzie zapewniają wygodną amortyzację nadgarstków i dodatkowe hamowanie podczas ruchów myszą.



Klawiatura DIY z efektem Halla CORSAIR MAKR PRO 75

MAKR PRO 75 to ewolucja zeszłorocznego zestawu klawiatury DIY MAKR 75, który otrzymał prestiżową nagrodę Red Dot Best of the Best Design Award za rok 2025 oraz nagrodę iF Design Award za rok 2025. Jest to klawiatura z efektem Halla z możliwością wymiany klawiszy podczas pracy, wyposażona w błyskawiczne, regulowane przełączniki magnetyczne CORSAIR MGX Hyperdrive, aluminiową ramę i sztywną, fabrycznie zainstalowaną płytkę przełączników FR4. Oferuje hiperwysoką częstotliwość próbkowania do 8000 Hz, Rapid Trigger i FlashTap dla graczy, którzy chcą dostosować klawiaturę do własnych potrzeb, ale jednocześnie potrzebują wydajności klawiatury stworzonej specjalnie do gier. Klawiatura jest dostarczana w pełni zmontowana z przełącznikami, płytką FR4 i nakładkami na klawisze, ale użytkownicy, którzy chcą przenieść swoją konstrukcję DIY na inny poziom funkcjonalności, mogą kupić i łatwo zainstalować moduły, które dodają bezprzewodową łączność i ekran LCD, a także zestawy nakładek na klawisze, aby zmienić wygląd i styl klawiatury.



Linia profesjonalnego sprzętu do gier CORSAIR zostanie zaprezentowana na targach CES.





























źródło: Info Prasowe - CORSAIR