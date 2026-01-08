SMART klocek LEGO - rewolucja w zabawie klockami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Grupa LEGO zaprezentowała podczas targów Consumer Electronics Show (CES) 2026 w Las Vegas, LEGO SMART Play, nową interaktywną platformę, która zmieni sposób zabawy klockami LEGO dla dzieci i rodzin. LEGO SMART Play stanowi jedną z najważniejszych ewolucji systemu LEGO od czasu wprowadzenia minifigurki LEGO w 1978 roku. Nowa platforma wykorzystuje ponad dwadzieścia opatentowanych, światowych nowinek technologicznych, a jej sercem jest SMART klocek, zasilany specjalnie zaprojektowanym chipem, mieszczącym się w standardowym klocku LEGO. SMART klocki są wyposażone w technologie, które ożywiają zabawę, w tym czujniki ruchu, akcelerometry, czujniki światła i czujniki dźwięku, a także miniaturowy głośnik zasilany przez wbudowany syntezator i wiele innych funkcji, w tym łatwe ładowanie bezprzewodowe.







SMART tagi oraz SMART minifigurki są sparowane ze SMART klockiem, aby zasilać system i umożliwić interaktywność konstrukcji budowniczych, reagując na działania odpowiednimi dźwiękami i zachowaniami, co pozwala na prawdziwie responsywną zabawę. Wszystkie elementy są kompatybilne z istniejącymi klockami systemowymi LEGO. System LEGO SMART Play zadebiutuje na rynku 1 marca trzema zestawami LEGO Star Wars.





























źródło: Info Prasowe - LEGO