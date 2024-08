CORSAIR przechodzi na kompletne certyfikaty zasilaczy od Cybenetics

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ze względu na rosnący popyt na szczegółowe informacje dotyczące zasilaczy, firma CORSAIR (NASDAQ: CRSR) przejdzie wyłącznie na bardziej zaawansowane certyfikaty Cybenetics zarówno w kategorii wydajności, jak i hałasu, odchodząc od certyfikatów 80 PLUS. W związku z tym CORSAIR chce zwiększyć świadomość klientów na temat różnic między certyfikatami Cybenetics i 80 PLUS, aby mieli pewność, że wybierany przez nich zasilacz przeszedł rygorystyczne testy pozwalające zweryfikować jego optymalną wydajność, sprawność i właściwości akustyczne.







Szczegóły są ważne: dlaczego testy Cybenetics są nowym standardem

Certyfikaty Cybenetics umożliwiają bardziej wszechstronną ocenę wydajności zasilacza niż poprzednia norma. Nadal oceniają sprawność w dobrze znanej skali Bronze, Silver, Gold, Platinum i Titanium, co ułatwia przestawienie się na nowy standard miłośnikom komputerów osobistych. Jednak testy Cybenetics są o wiele dokładniejsze i bardziej szczegółowe niż 80 PLUS, dzięki czemu pozwalają uzyskać precyzyjniejsze wyniki. W ostatnich latach popularność Cybenetics gwałtownie rośnie z kilku powodów opisanych poniżej.

- Rozszerzone badania sprawności: Cybenetics szczegółowo profiluje sprawność pod różnymi obciążeniami, w różnych środowiskach i w różnych warunkach pracy, dzięki czemu lepiej odzwierciedla korzystanie z urządzenia w realnych warunkach.

- Ocena poziomu hałasu: Obok sprawności Cybenetics wprowadza certyfikację zasilaczy w zakresie poziomu generowanego hałasu w skali od A++ (praktycznie bezgłośny) do F (hałaśliwy). Ten parametr jest szczególnie ważny dla graczy i specjalistów potrzebujących cichszych zestawów.

- Więcej danych: Metodyka testów Cybenetics generuje tysiące punktów danych pod każdym badanym obciążeniem, czym odróżnia się od testów według normy 80 PLUS, podczas których wykonuje się tylko parę pomiarów. Pozwala to uzyskać dokładniejsze wyniki.



W ramach kampanii na rzecz uświadomienia klientów firma CORSAIR opublikowała na swojej platformie Explorer nowy artykuł z bardziej szczegółowymi informacjami o certyfikatach Cybenetics i 80 PLUS: www.corsair.com/pl/pl/explorer/diy-builder/power-supply-units.



Linia certyfikowanych zasilaczy CORSAIR

Wszystkie zasilacze CORSAIR wyprodukowane w ostatnich paru latach mają zarówno certyfikaty 80 PLUS, jak i Cybenetics, aby ułatwić przestawienie się na nowy standard. Przyszłe zasilacze CORSAIR będą miały wyłącznie certyfikaty Cybenetics w zakresie sprawności i hałasu, które dokładniej odzwierciedlają kulturę pracy zasilacza.



Dlaczego warto wybrać zasilacze CORSAIR

CORSAIR jest synonimem wysokiej jakości i innowacyjności w świecie podzespołów komputerowych. Firma szczyci się udokumentowanymi sukcesami w zakresie dostarczania wysokiej jakości niezawodnych zasilaczy. Poniżej znajduje się opis powodów, dla których miliony użytkowników ufają zasilaczom CORSAIR.

- Innowacyjna technologia CORSAIR nieustannie przesuwa granice technologii, produkując zasilacze o doskonałej wydajności i niezawodności, które zwiększają komfort użytkownika. Ostatnia linia RMx SHIFT, z technologią ułatwiającą prowadzenie kabli oraz utrzymanie porządku, jest doskonałym przykładem tego innowacyjnego podejścia.

- Rygorystyczne testy i kontrola jakości Każdy zasilacz CORSAIR jest poddawany wyczerpującym testom, aby upewnić się, że spełnia on wysokie wymagania dotyczące jakości, które przekraczają wymogi certyfikatów Cybenetics.

- Do 10 lat gwarancji i pomoc techniczna na całym świecie Dbałość firmy CORSAIR o zadowolenie klienta wykracza poza moment sprzedaży. CORSAIR oferuje pełną pomoc i serwis na całym świecie przez całą dobę, dzięki czemu zawsze można liczyć na wsparcie.