CORSAIR przedstawia klawiaturę ramową MAKR 75 i CORSAIR Web

Firma CORSAIR przedstawiła dziś MAKR 75, klawiaturę ramową, która łączy w sobie najlepsze elementy niestandardowych klawiatur do samodzielnej personalizacji i gotowych wyczynowych klawiatur do gier, upraszczając wszystko dzięki internetowemu narzędziu CORSAIR Web Hub, które pozwala użytkownikom dostosowywać swoje urządzenia peryferyjne bez aplikacji. Teraz użytkownicy składający klawiaturę marzeń MAKR 75 i używający innych obsługiwanych urządzeń peryferyjnych mogą dodatkowo korzystać z aplikacji CORSAIR Web App do tworzenia efektów świetlnych RGB, mapowania klawiszy, nagrywania makr i nie tylko, a wszystko to przez Internet. Stanowi to rozwinięcie niedawno udostępnionego narzędzia do aktualizacji oprogramowania układowego CORSAIR i jest częścią dążenia firmy CORSAIR do tego, aby jak najbardziej uprościć procesy personalizacji i dać klientom różne możliwości wyboru.







Dzięki MAKR 75 klienci nie będą już musieli stawać przed trudnym wyborem, czy poświęcić czas i wysiłek na zbudowanie unikalnej klawiatury, czy po prostu kupić gotową klawiaturę do gier, która pozwoli im grać na wyższym poziomie. MAKR 75 zapewnia hiperwysoką częstotliwość raportowania na poziomie 8000 Hz, ma przełącznik SOCD FlashTap oraz wnosi lata doświadczenia firmy CORSAIR w branży gamingowej do świata klawiatur DIY dla entuzjastów. Ponadto ma uszczelką montażową, 8 warstw tłumienia dźwięku, wkręcane stabilizatory i elegancką w pełni aluminiową ramę oraz obsługuje ulepszenia w formie dodatkowych modułów. Intuicyjna integracja wszystkich tych funkcji przyniosła MAKR 75 prestiżową nagrodę Red Dot Best of the Best Design Award za 2025 r. oraz iF Design Award za 2025 r.



Aby dowiedzieć się więcej o klawiaturze CORSAIR MAKR 75 lub złożyć egzemplarz za pośrednictwem CORSAIR Custom Lab, przejdź na stronę: www.corsair.com













