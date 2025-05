realme - Strategiczne partnerstwo z Aston Martin Formula One

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme oficjalnie ogłosiło przełomowe, trzyletnie partnerstwo strategiczne z zespołem Aston Martin Formula One Team. Kamieniem milowym tej współpracy jest wprowadzenie przez realme ekscytującej edycji smartfonów pod wspólną marką: GT 7 Dream Edition. Jako najszybciej rozwijająca się marka smartfonów na świecie, realme jest zaangażowana w dostarczanie młodym użytkownikom na całym świecie doświadczeń technologicznych, które przekraczają oczekiwania. Współpracując z Aston Martin Formula One - legendarną marką znaną z precyzyjnej inżynierii, wysokiej wydajności i kultowego designu - realme podejmuje odważne kroki, aby zapewnić niezrównane wrażenia technologiczne następnemu pokoleniu.







W ramach współpracy zapowiedziano ekscytującą serię pod wspólną marką: realme GT 7 Dream Edition. Smartfon ten kontynuuje flagową tradycję wydajności serii realme GT i zawiera aerodynamiczne linie Flow Lines Design oraz unikatowy kolor Aston Martin Racing Green. Co więcej, w ramach tej współpracy obie strony planują opracowywać dwa modele rocznie, co czyni partnerstwo jeszcze bardziej ekscytującym i wyczekiwanym.



Seria realme GT7 - już 27 maja w Paryżu

realme GT 7 zadebiutuje z procesorem MediaTek Dimensity 9400e, plasującym się wśród trzech najlepszych procesorów dla urządzeń z Androidem w Europie. Posiada baterię o pojemności 7000 mAh oraz obsługuje ładowanie 120 W, co zapewnia dwa dni wytrzymałości oraz pełne ogniwo w 40 minut – co zostało potwierdzone przez białą księgę TÜV Rheinland dotyczącą technologii baterii. Zaprojektowane z myślą o wydajności, urządzenie wykorzystuje w pełni wielordzeniowy procesor i technologię GT Boost, aby utrzymać 120 FPS w grach, jednocześnie optymalizując wydajność energetyczną.

GT 7 łączy w sobie moc klasy konsolowej z innowacyjną technologią chłodzenia IceSense Graphene, zapewniając rozpraszanie ciepła w zakresie 360° dla ciągłej wysokiej wydajności. Element zaprojektowany zarówno dla entuzjastów produktywności, jak i rozrywki, umacnia pozycję realme jako lidera innowacji w dziedzinie baterii.



Globalna premiera serii realme GT 7 odbędzie się 27 maja w Paryżu we Francji, gdzie spodziewane jest ujawnienie kolejnych ekscytujących szczegółów na temat serii GT 7 i Dream Edition!











źródło: Info Prasowe - realmy