CORSAIR przedstawia nowe zestawy z serii Hydro X

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży kompletne zestawy chłodzenia procesora z twardymi rurkami z serii Hydro X – iCUE XH303i RGB PRO oraz iCUE XH305i RGB PRO. Premierowe produkty zawierają wszystkie części potrzebne do budowy własnego niestandardowego systemu chłodzenia. W pudełku znajduje się blok wodny do procesora, pompka, zbiornik, radiator, płyn chłodzący, wentylatory, kontroler LED RGB, wszystkie potrzebne rurki, złączki czy mocowania oraz akcesoria ułatwiają budowę układów chłodzenia opartych na twardych rurkach. iCUE XH303i RGB PRO oraz iCUE XH305i RGB PRO, dostępne zarówno w kolorze białym jak i czarnym, zawierają wszystkie niezbędne komponenty do zbudowania skutecznego chłodzenia procesora.







Łatwy w montażu blok wodny XC7 RGB PRO, zgodny z podstawkami Intel LGA 1700/1200 i AMD AM4, chłodzi procesor za pomocą ponad 110 mikrofinów umieszczonych pod powlekaną niklem płytką chłodzącą. Ciepło jest rozpraszane dzięki radiatorowi XR5 o długości 360 mm i grubości 30 mm. W pudełku znajdują się również rurki wraz z potrzebnymi narzędziami do cięcia i wykonywania dowolnych zgięć oraz mocowania.



XH303i RGB PRO oferuje kompaktowe połączenie zbiornika XD3 RGB i wydajnej pompki DDC PWM oraz trzech wentylatorów iCUE SP120 RGB ELITE z technologią AirGuide dodatkowo zwiększającą przepływ powietrza przez radiator. XH305i RGB PRO zawiera osobną pompkę i większy zbiornik XD5 RGB oraz trzy wentylatory iCUE QL120 RGB, z których każdy jest wyposażony w 34 diody LED RGB. Oba zestawy zawierają blok wodny XC7 RGB PRO, litr przezroczystego chłodziwa XL8 i kontroler iCUE, który ułatwia automatyczną kontrolę prędkości obrotowej wentylatorów i pompy oraz zmianę podświetlenia RGB.



Na rynku pojawił się również blok wodny Hydro X Series XM2 w białym kolorze, który pozwoli użytkownikom w pełni białych konstrukcji na rozbudowę posiadanego systemu. SSD podłączony do niestandardowego układu chłodzenia pozwala wyeliminować ograniczenia wynikające z wydzielanego ciepła. Seria XM2, którą można łatwo zamontować do zgodnego dysku SSD M.2 (2280), łączy się z resztą produktów z serii Hydro X przy użyciu jedynie dwóch standardowych złączek z gwintem G1/4”. Ponadto, blok XM2 jest też dostępny w wersji zamontowanej fabrycznie na dysku CORSAIR MP600 PRO XT Hydro X Edition.



iCUE XH303i RGB PRO, iCUE XH305i RGB PRO oraz blok wodny XM2 są już dostępne w sprzedaży w oficjalnym sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz u autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów współpracujących z kalifornijskim producentem. XH303i RGB PRO, XH305i RGB PRO i XM2 są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta oraz pomocą techniczną CORSAIR.























Źródło: Info Prasowe / Corsair