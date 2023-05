CORSAIR przedstawia ulepszone iCUE i wtyczkę Elgato Stream Deck

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR poinformował dziś o wprowadzeniu ważnych usprawnień w swoim oprogramowaniu CORSAIR iCUE, dzięki czemu stało się ono łatwiejsze do pobrania oraz jest natychmiast gotowe do personalizacji i kontrolowania systemów użytkowników. Mniejszy oraz prostszy i efektywniejszy instalator iCUE jest teraz bardziej dostępny dla większości użytkowników, a jednocześnie program nadal zachowuje swoją zaawansowaną funkcjonalność. Ponadto oprogramowanie iCUE jest teraz w pełni obsługiwane na urządzeniach Elgato Stream Deck przez rozszerzoną specjalną wtyczkę. Większa niż kiedykolwiek wcześniej liczba ustawień iCUE na Stream Deck – ukazanych w formie nowych stylowych ikon – sprawia, że każdy bez problemu może sterować zaawansowanymi funkcjami iCUE.







Zarówno rozmiar instalatora, jak i pliku iCUE zostały radykalnie zmniejszone, dzięki czemu instalacja u użytkowników przebiega szybciej. Nowa modułowa architektura rozpozna i uwzględni tylko ustawienia potrzebne dla połączonych urządzeń zgodnych z iCUE, co pozwoli na optymalizację zasobów systemowych. Chcesz rozszerzyć możliwości iCUE? Możesz dodać takie moduły, jak NVIDIA Broadcast, inteligentne sterowanie podświetleniem innej firmy, czy integracje RGB do gier, lub możesz jeszcze bardziej spersonalizować swój interfejs iCUE.



Dla miłośników Elgato Stream Deck najnowsza wtyczka do CORSAIR iCUE ma bezproblemową kontrolę ustawień iCUE za pomocą Stream Deck, aplikacji Stream Deck Mobile oraz funkcji Stream Deck na klawiszach do makr klawiatur CORSAIR. Dzięki tej zaktualizowanej wtyczce użytkownik może w locie zmieniać profile podświetlenia, przeglądać dane na temat temperatury komponentów i statystyki dotyczące komputera oraz regulować prędkość wentylatorów CORSAIR i parametry chłodzenia. Za pomocą pojedynczego klawisza wyciszysz mikrofon, zmienisz ustawienia korektora graficznego dźwięku i dźwięku przestrzennego oraz możesz sterować efektami NVIDIA Broadcast. Klawisze Stream Deck mogą wyświetlać szeroki wybór ikon pasujących do Twojej konfiguracji. Ewentualnie, jeśli użytkownik ma ochotę na jeszcze więcej zabawy, może wybrać własne obrazy.

























Źródło: Info Prasowe / Corsair