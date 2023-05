Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na rynku zadebiutowała nowa seria obudów komputerowych ENDORFY Arx 700, w wersjach Air i ARGB. Stworzono je dla graczy, twórców i fanów technologii, szukających sprzętu o maksymalnym potencjale chłodzącym oraz wygodnym dostępie do wnętrza komputera. To największe obudowy, jakie dotychczas znalazły się portfolio ENDORFY, w swoim wnętrzu zmieszczą między innymi wysoki system chłodzenia, 8 wentylatorów i praktycznie każdą aktualnie dostępną na rynku kartę graficzną. ENDORFY Arx 700 zaprojektowane zostały tak, by zapewnić jak najlepszy przepływ powietrza, jednocześnie umożliwiając łatwy i wygodny montaż oraz jak największą zgodność z (także niestandardowymi) systemami chłodzenia powietrzem i wodą lub najnowszymi, dużymi kartami graficznymi. Arx 700 to maksymalny potencjał chłodzenia, szerokie możliwości konfiguracji komputera oraz wolność w doborze zastosowanych komponentów.







Nie zabrakło też boku z hartowanego szkła, który odsłania preinstalowany zestaw wentylatorów Stratus 140 PWM (w wariancie Arx 700 Air) i Stratus 140 PWM ARGB (w wariancie Arx 700 ARGB) zaprojektowanych przez ENDORFY przy współpracy z Synergy Cooling. Dzięki dwóm panelom z siatki mesh nie ma potrzeby instalacji dodatkowych filtrów przeciwkurzowych, a do wnętrza obudowy dostaje się więcej chłodnego powietrza. W rezultacie komponenty nie grzeją się nawet wtedy, kiedy komputer od dłuższego czasu pracuje pod dużym obciążeniem.



A CO TU TAK ZIMNO?

Obudowy z serii Arx 700 powstały z myślą o utrzymaniu niskiej temperatury bez potrzeby instalacji dodatkowych wentylatorów lub zmiany ich miejsca montażu. Do tego przedni i górny bok z siatki mesh działają jak filtry, co poprawia cyrkulację powietrza i ułatwia utrzymanie komponentów w przyjemnym przeciągu. W zestawie z obudową użytkownik otrzymuje:

• 5 wentylatorów Stratus 140 PWM w wariancie Arx 700 Air;

• 4 podświetlane wentylatory Stratus 140 PWM ARGB w wariancie Arx 700 ARGB.

Każdy z nich pracuje na wytrzymałym łożysku FDB, co gwarantuje ciszę i płynną pracę nawet w ekstremalnych warunkach. Dołączony rozdzielacz pozwala na sterowanie ich prędkością obrotową za pomocą sygnału PWM z jednego złącza płyty głównej.



BOK Z HARTOWANEGO SZKŁA

Obudowy z serii Arx 700 można śmiało podsumować w dwóch słowach: świetny design. To zasługa minimalistycznego wyglądu z bocznym panelem z hartowanego szkła, który dobrze eksponuje ukryte wewnątrz podzespoły. Jest też łatwy w czyszczeniu – wystarczy tylko przetrzeć go wilgotną szmatką, żeby wyglądał jak świeżo wypakowany z pudełka. To ukłon w stronę technology heroes, którzy lubią zaszaleć z wyglądem i zależy im na sprzęcie, który to umożliwia. Z myślą o nich do obudów Arx 700 ARGB dołączono 4 podświetlane wentylatory Stratus 140 PWM ARGB – wystarczy chwila, aby szybko zmienić ich kolor. Warto podkreślić, że podświetlenie jest kompatybilne z popularnymi płytami głównymi i kontrolerami ARGB, wliczając w to produkty z logo ENDORFY.



MONTAŻ W MOMENT

Obudowy z serii Arx 700 są największymi, jakie dotychczas pojawiły się w portfolio produktowym ENDORFY. Mają 486 × 228 × 472 mm (wys × szer × gł) – to wystarczająco, żeby zamontować w nich na przykład wysoki system chłodzenia, 8 wentylatorów, praktycznie każdą aktualnie dostępną na rynku kartę graficzną i zasilacz do 340 mm. Montaż tego ostatniego zajmuje dosłownie moment między innymi dzięki dołączonej ramce montażowej – to wygodna opcja zwłaszcza dla tych, którzy po raz pierwszy składają komputer. Do tego mieszczą się jednocześnie dwie chłodnice do 360 mm – żeby zapewnić wymagającym zestawom odpowiednie chłodzenie.



































