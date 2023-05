Fresh n Rebel Bold L2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Holenderska marka Fresh ’n Rebel wprowadza na rynek nowy głośnik bezprzewodowy Bold L2. Co wyróżnia to urządzenie na tle poprzednich modeli i dlaczego warto na nie zwrócić uwagę przy wyborze sprzętu na wakacyjne wyjazdy? Potężny dźwięk, solidny rozmiar, duża moc oraz imponująca wydajność – tak jednym zdaniem można opisać nowość od Fresh ‘n Rebel. Głośnik dostępny jest w czterech modnych kolorach, a w komplecie można dokupić dopasowane akcesoria w konkretnych odcieniach. Projektanci urządzenia postawili na sprawdzoną konstrukcję z kątem nachylenia 12 stopni w górę, która sprawdziła się już w głośniku Soul Fresh ‘n Rebel, zapewniając krystaliczny dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.







Dzięki połączeniu 30-watowego głośnika niskotonowego z 10-watowym głośnikiem wysokotonowym w Bold L2 uzyskano mocne basy, wysoką jakość dźwięku i imponującą głośność. A jeśli dodać do tego tryb Double Fun, za sprawą którego można bezprzewodowo połączyć dwa głośniki Bold L2 poprzez Bluetooth, zyskujemy efekt stereo. Idealny na letnią imprezę!



Gotowy na wszystko

Deszcz, błoto, piasek? Głośnik posiada klasyfikację IP67 – jest odporny na kurz i wodę oraz wykonany z wytrzymałych i ochronnych materiałów. Można zabrać go wszędzie bez obaw, a w razie potrzeby wyczyścić pod bieżącą wodą. Mimo że Bold L2 nie jest najmniejszych rozmiarów, to wciąż stanowi przenośny sprzęt. Idealny na podróż lub dzień na plaży. Dodatkowo Bold L2 wyposażono w praktyczny pasek, który można zawiązać wokół małego otworu z boku. W ten sposób można zawiesić głośnik w dowolnym miejscu. Sprawdza się na każdym wyjeździe.



Imprezowy pomocnik

Niezwykle wygodną funkcją jest Party Mode, która pozwala jednocześnie podłączyć dwa urządzenia do głośnika i odtwarzać muzykę na zmianę. Wyobraźmy sobie, że trwa letnia impreza na działce. Znajomi chcieliby wybrać swoje ulubione utwory i cały wieczór dręczą właściciela sprzętu o ich włączenie. Za sprawą Party Mode można pozwolić im bezpośrednio połączyć się z głośnikiem i puszczać różne kawałki na zmianę.



Bezprzewodowy głośnik Fresh ‘n Rebel Bold L2 oferuje łącznie 22 godziny czasu odtwarzania, a więc nie padnie w środku imprezy. Pełne ładowanie urządzenia wynosi 4,5 godziny. I wreszcie informacja, która żadnemu klientowi marki nie jest obojętna – kolorystyka. Bold L2 można wybrać w czterech kolorach: niebieskim (Dive Blue), oliwkowym (Dried Green), szarym (Storm Grey) lub brązowym z odcieniem złota (Brave Bronze).



Bold L2 Fresh ‘n Rebel w czerwcu 2023 będzie do kupienia w najlepszych polskich sklepach z elektroniką. Cena wynosi około 619.90 PLN.































Źródło: Info Prasowe / Fresh n Rebel