CORSAIR przedstawia wentylatory RS-R z odwróconymi wirnikami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma CORSAIR wprowadziła dziś na rynek serię wentylatorów chłodzących ARGB RS-R, które charakteryzują się konstrukcją z odwróconym wirnikiem, dzięki czemu, gdy są używane jako wentylatory wlotowe, zapewniają wyraźny i niezakłócony widok żywego podświetlenie RGB. Wentylatory RS-R idealnie nadają się do stosowania w obudowach typu akwarium, takich jak CORSAIR 3500X i 6500X. Zapewniają wydajne chłodzenie dzięki prostym połączeniom szeregowym, co pozwala na bezproblemową konfigurację. Wentylatory serii RS-R, wykorzystujące najnowsze technologie wentylatorów, są idealne dla konstruktorów komputerów PC, którzy poszukują precyzyjnego chłodzenia PWM i dynamicznego oświetlenia dzięki ośmiu indywidualnie adresowalnym diodom LED RGB na wentylator.







Wentylatory serii RS-R są łatwe w instalacji dzięki uproszczonemu zarządzaniu kablami, które umożliwia podłączenie każdego wentylatora w kolejności, redukując plątaninę kabli i kończąc się pojedynczym 4-pinowym złączem PWM i jednym złączem +5 V ARGB. Taka konfiguracja zapewnia dynamiczne oświetlenie bez zbędnych komplikacji, a jednocześnie zapewnia pełną kontrolę nad prędkością wentylatorów i oświetleniem za pomocą oprogramowania płyty głównej, bez konieczności stosowania dodatkowego kontrolera.



Zaprojektowane z myślą o elastyczności wentylatory RS-R oferują precyzyjną kontrolę PWM w zakresie od 0 do 2100 obr./min, zapewniając przepływ powietrza do 111.79 m3/godz. i ciśnienie statyczne do 2.81 mm H₂O. Dzięki temu nadają się zarówno do chłodzenia radiatorów, jak i obudów. Łożyska CORSAIR z kopułką magnetyczną gwarantują cichą, niezawodną i długotrwałą pracę, natomiast tryb Zero RPM pozwala na cichą pracę przy niskim obciążeniu.



Dostępna w kolorze czarnym lub białym seria RS-R stanowi wszechstronne rozwiązanie dla nowoczesnych komputerów PC. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, czy nowicjuszem w świecie samodzielnego składania komputerów, wentylatory RS-R ARGB oferują wyjątkową wydajność chłodzenia, żywe podświetlenie i łatwą instalację. To jest to, na co czekał Twój projekt.



Dostępność

Wentylatory RS-R są już dostępne w zestawach po trzy sztuki w sklepie internetowym CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów CORSAIR. Wentylatory RS-R objęte są pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową siecią obsługi klienta i wsparcia technicznego CORSAIR.





















źródło: Info Prasowe - CORSAIR