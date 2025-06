Amazfit Balance 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowszy system Zepp OS 5, który znajdziemy w Balance 2, został zaprojektowany od podstaw w oparciu o sugestie osób trenujących regularnie: biegaczy, osoby ćwiczące na siłowni, trenujących HYROX, sporty wodne, golf i wiele innych. Oczywiście nie oznacza to, że wszystko, co dobrze działało w poprzednich wersjach, zostało odrzucone. Wręcz przeciwnie – te funkcje nadal działają w ramach Zepp OS 5. Jednak Zepp OS 5 to nie tylko aktualizacja – to najbardziej inteligentna, intuicyjna i przyjazna sportowcom wersja systemu...







• Sześciopoziomowa regulacja wielkości czcionki – możliwość wyboru spośród trzech większych lub dwóch mniejszych rozmiarów tekstu. To idealne rozwiązanie zarówno do szybkiego podglądu podczas biegania, jak i do szczegółowego przeglądu danych w trakcie treningu siłowego.

• Elastyczna blokada ekranu i przycisków – możesz dostosować blokady do swoich potrzeb:

- Narciarstwo: blokada ekranu + przycisków

- Jazda na rowerze / podnoszenie ciężarów / golf: tylko blokada przycisków

- Pływanie: tylko blokada ekranu

- Balance 2 obsługuje wszystkie te opcje

• Interfejs użytkownika (UI) – kluczowe dane i aplikacje są wyśrodkowane i powiększone, mniej istotne przesunięte na obrzeża ekranu, co ułatwia szybkie ich przeglądanie podczas ćwiczeń.

• Lupa systemowa – podwójne naciśnięcie bocznego przycisku aktywuje lupę, która powiększa wybrane elementy interfejsu, np. tętno w czasie rzeczywistym czy odczyty glukozy.

• Lepszy dostęp do powiadomień podczas treningu – pozostajesz w kontakcie bez przerywania ćwiczeń:

- Obrót nadgarstka – szybki ruch nadgarstkiem otwiera ostatnie powiadomienie – idealne, gdy druga ręka trzyma ciężar, kierownicę lub jesteś w trakcie powtórzenia ćwiczenia.

• Automatyczne przełączanie – gdy czytasz jedno powiadomienie i przychodzi nowe, wyświetli się ono automatycznie po krótkim czasie – nie musisz niczego dotykać. Alerty treningowe – ustaw przypomnienia dotyczące tempa, dystansu, czasu i przerw.

• Sterowanie treningiem siłowym głosem – konfiguracja liczby powtórzeń i ciężaru za pomocą komend głosowych.

Dodatkowo: podcasty i muzyka do odtwarzania offline

• Podcasty – możesz subskrybować kanały przez RSS lub OPML, pobierasz ulubione odcinki i słuchasz bez użycia telefonu. Masz kontrolę nad prędkością odtwarzania.

• Muzyka – połączysz zegarek z telefonem, by przesyłać muzykę przez Bluetooth. Nowa miniaplikacja pozwala na inteligentne buforowanie utworów do odsłuchu offline (Uwaga: pliki nie mogą być eksportowane.)



Wszechstronność Balance 2 to także kwestia konstrukcji, wydajności i dokładności pomiarów

Informacje o jasności ekranu i wytrzymałości obudowy dostępne są w materiałach prasowych. Warto jednak zwrócić uwagę na inny aspekt:

- Balance 2 może działać na jednym ładowaniu aż do 21 dni, a przy włączonym GPS nawet do 39 godzin. Jednocześnie smartwatch jest relatywnie lekki. Bez paska zegarek waży 42 g.



Połączenie długiego czasu pracy i niskiej wagi to niełatwe wyzwanie. Jak to osiągnięto?

W przeciwieństwie do wielu innych marek, Amazfit samodzielnie projektuje i rozwija sensor PPG. Dzięki temu możliwa jest lepsza optymalizacja, łącząca wydajność i wygodę – niezależnie od tego, czy ćwiczymy na dworze, na siłowni, czy uprawiamy sporty techniczne albo wytrzymałościowe. Balance 2 zapewnia przy tym stabilny i dokładny pomiar danych treningowych i regeneracyjnych.



Zaawansowane i szczegółowe parametry

Balance 2 to zegarek multisportowy również dzięki zaawansowanym parametrom treningowym – zarówno dla klasycznych dyscyplin, jak bieganie, jak i dla rosnących trendów, jak HYROX czy odświeżane sporty jak golf i aktywności wodne.

• Biegacze mogą tworzyć różne układy ekranów treningowych dostosowanych do konkretnych jednostek: interwałów, biegów z narastającą prędkością, długich i spokojnych wybiegań.

• Nurkujący otrzymują dostęp do danych niezbędnych do bezpiecznego uprawiania tego sportu (szczegóły w informacji prasowej).

• Golfiści znajdą w Balance 2 funkcje i wskazówki pomagające grać skuteczniej (również patrz: materiały prasowe).

• Trenujący HYROX mają do dyspozycji trzy tryby sportowe: HYROX Race, HYROX PFT i HYROX Training (pełna wersja ostatniego z nich już za kilka miesięcy).



Dokładny GPS

Balance 2 to zegarek multisportowy także dzięki precyzyjnej antenie geolokalizacyjnej. Obsługuje sześć systemów satelitarnych, w tym GPS i Galileo. Posiada podwójną antenę, która zmniejsza zakłócenia spowodowane np. wysokimi budynkami czy silnym wiatrem.



Ekosystem

Potencjał sportowy Balance 2 zwiększa także ekosystem Amazfit.

W App Store w aplikacji Zepp można pobierać Workout Extension, czyli miniaplikacje dostarczające dodatkowych parametrów zdrowotnych i treningowych, jak:

• ilość spalanej tkanki tłuszczowej podczas godzinnego treningu,

• maksymalna możliwa do utrzymania moc podczas jazdy na rowerze,

• prędkość wspinania się itd.



Zegarek można również parować z zewnętrznymi urządzeniami peryferyjnymi.

































źródło: Info Prasowe - Amazfit