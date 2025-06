Garmin Tacx Alpine - pierwszy symulator nachylenia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała dziś Tacx Alpine – symulator nachylenia, który podnosi i opuszcza widelec roweru podczas treningu w pomieszczeniach, odwzorowując wzniesienia i zapewniając bardziej naturalną pracę na symulowanych podjazdach. Zaprojektowany z myślą o współpracy z trenażerami Tacx NEO 2T i 3M, Tacx Alpine realistycznie odwzorowuje nachylenia do 25% i zjazdy do -10%. Urządzenie umożliwia również sterowanie kierownicą, co jeszcze bardziej zwiększa odczuwany realizm jazdy podczas wirtualnych treningów.







Nowy poziom treningu

- Odwzorowuje nachylenia od +25% do -10%, umożliwiając bardziej naturalny ruch na rowerze.

- Realistyczne sterowanie dzięki dynamicznemu mocowaniu widelca możliwe jest skręcanie kierownicą.

- Zintegrowana ruchoma podstawa zapewnia płynne, naturalne i szybkie reakcje na zmiany terenu.

- Stabilna konstrukcja gwarantuje cichą i komfortową jazdę – umożliwia wstawanie z siodełka na podjazdach lub wygodne zjazdy w pozycji siedzącej.

- Pełna integracja z aplikacją Tacx Training na kompatybilnych urządzeniach mobilnych – można w niej realizować plany treningowe, brać udział w wirtualnych przejazdach grupowych, trenować z zawodnikami WorldTour i trenować z nagraniami najpiękniejszych tras świata.

- Manualna regulacja nachylenia za pomocą panelu sterowania lub automatyczny tryb zmian w czasie rzeczywistym po sparowaniu z odpowiednimi aplikacjami.

- Po zakończonym treningu pełne szczegóły jazdy i efektywności treningu dostępne będą w aplikacji Garmin Connect.



Tacx Alpine jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 4729 PLN.





























źródło: Info Prasowe - Garmin