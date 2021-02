CORSAIR wprowadza do sprzedaży myszkę KATAR PRO XT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził sprzedaży nową, bardzo lekką myszkę dla graczy KATAR PRO XT. Premierowy produkt to dodatkowa wersja popularnego gryzonia Katar PRO. Edycja XT waży zaledwie 73 gramy i oferuje przewód w redukującej opór osłonie z linki paracordowej, dlatego jest niezwykle poręczna i znakomicie sprawdza się w bardziej dynamicznych grach. KATAR PRO XT jest też pierwszą myszą kalifornijskiego producenta wyposażoną w nowe przyciski stworzone w technologii CORSAIR QUICKSTRIKE. Zostały one wstępnie naprężone w celu zminimalizowania skoku, dlatego każde kliknięcie użytkownika jest rejestrowane jeszcze szybciej niż w standardowych produktach.







Kompaktowa, symetryczna konstrukcja KATAR PRO XT doskonale nadaje się do chwytania całą dłonią jak i tylko koniuszkami palców. Niewielka waga stanowi znaczną przewagę wśród graczy, którzy grają na bardzo niskiej rozdzielczości. Dodatkowo, kabel opleciony paracordem redukuje opór związany z ciągnięciem po powierzchni, co pozwala wykonywać jeszcze szybsze i precyzyjniejsze ruchy. W myszy KATAR PRO XT debiutują przyciski CORSAIR QUICKSTRIKE o sprężynującej, naprężonej konstrukcji bez odstępu między samym przyciskiem a jego przełącznikiem. Dzięki temu wszystkie strzały i rzucane zaklęcia są rejestrowane błyskawicznie, bez niemal żadnego skoku przycisku.



Oprócz przycisków QUICKSTRIKE nowy produkt CORSAIR oferuje również sensor optyczny PixArt PMW3391 o rozdzielczości do 18 000 DPI oraz trwałe przełączniki OMRON wytrzymujące nawet do 50 milionów kliknięć. Mysz KATAR PRO XT ma sześć przycisków, które można dowolnie programować przy użyciu CORSAIR iCUE. Oprogramowanie amerykańskiej firmy umożliwia konfigurację makr oszczędzających czas, tworzenie skrótów do działań niestandardowych, mapowań przycisków czy zmienić kolor podświetlenia RGB rolki. W iCUE można też regulować czułość sensora z precyzją do jednego DPI, a także zapisać do trzech zaprogramowanych ustawień DPI, aby umożliwić wygodną zmianę podczas przełączania gier lub zadań.



Wraz z premierą KATAR PRO XT do polskich sklepów trafiła podkładka MM700 RGB o rozmiarach 930 mm x 400 mm. MM700 RGB to pierwsza powiększona podkładka pod mysz z podświetleniem RGB od CORSAIR. Produkt oferuje trzy programowane strefy i rozświetla blat w zakresie 360°. Pełną regulację iluminacji umożliwia oprogramowanie iCUE. Pozwala ono zsynchronizować efekty i kolory z podświetleniem pozostałych urządzeń CORSAIR lub przełączać jednym przyciskiem pomiędzy 12 wbudowanymi profilami RGB. Powierzchnia z tkaniny zapewniającej płynne przesuwanie myszy zmniejsza tarcie i zwiększa precyzję śledzenia ruchu oraz celowania, a hub z dwoma portami USB umożliwia wygodne podłączanie dodatkowych urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz czy zestaw słuchawkowy.



CORSAIR KATAR PRO XT jest już dostępna w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów kalifornijskiego producenta. W Polsce sprzęt pojawi się do końca marca br. w sieci sklepów MediaExpert w sugerowanej cenie detalicznej 179 PLN. Podkładka MM700 RGB jest już dostępna do kupienia m.in. w sklepie x-kom za 269 PLN. Wszystkie peryferia i akcesoria dla graczy tworzone przez amerykańską firmę są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





































Źródło: Info Prasowe / Corsair