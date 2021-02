Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman CNPS10X Optima II RGB to chłodzenie, które powinno zmieścić się w większości obudów. Ma ono 158 mm wysokości i pojedynczy wentylator o średnicy 120 mm. Śmigło z łożyskowaniem HDB wyposażono w podwójne łopatki, które wirując z prędkością od 800 do 1500 obrotów na minutę jest w stanie przepompować ponad 104m sześciennych powietrza w ciągu godziny. Tym samym ważące 740 gramów chłodzenie Zalman CNPS10X Optima II RGB ma skutecznie studzić procesory o TDP do 180 W. Za sprawny transport ciepła w obrębie radiatora odpowiadają cztery miedziane ciepłowody o średnicy 6 mm, które dzięki technologii Direct Touch Heatpipe mają bezpośredni kontakt z odpromiennikiem CPU. W parze z osiągami ma iść efektowny wygląd.







Chłodzenie Zalman CNPS10X Optima II RGB wyposażono w podświetlenie Spectrum RGB LED. Obejmuje ono zarówno łopatki wentylatora, jak również górną pokrywę radiatora. Producent obiecuje mnogość efektów świetlnych oraz wysoką kulturę pracy. Głośność coolera ma nie przekraczać poziomu 27 dB, więc za dnia powinien on wtapiać się w odgłosy tła w typowym domu.



W zestawie z chłodzeniem Zalman CNPS10X Optima II RGB znajduje się pasta termoprzewodząca ZM-STG2M. Prezentowany sprzęt jest kompatybilny z większością popularnych podstawek dla procesorów Intela i AMD. Zainteresowani mają do wyboru dwie wersje kolorystyczne - czarną i białą.



Sugerowana cena CNPS10X Optima II RGB została ustalona na około 150 PLN.





Dane techniczne:

• model: CNPS10X Optima II RGB

• wymiary (W x S x G): 158 x 85 x 132 mm

• materiał: aluminium, miedź, tworzywa sztuczne

• waga: 740 g

• kompatybilne podstawki:

- Intel LGA2066/2011-V3/2011/1200/115X/1366

- AMD: AM4/AM3+/AM3/FM2+/FM2

• maks. TDP procesora: 180 W

• wymiary wentylatora: 120 x 120 x 25 mm

• prędkość obrotowa wentylatora: 800 - 1500 obr./min. (+/- 10%)

• maks. przepływ powietrza: ok. 104 m3/h (+/-10%)

• maks. natężenie hałasu: 27 dB(A) +/-10%

• łożyskowanie wentylatora: HDB

• żywotność wentylatora: 30000 godzin



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia