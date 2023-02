CORSAIR wprowadza zasilacze RMx SHIFT ATX 3.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała wprowadzenie do sprzedaży przełomowych, certyfikowanych zasilaczy ATX 3.0 z serii RMx SHIFT, dzięki którym entuzjaści zyskują nowe możliwości składania zestawów komputerowych. Te w pełni modułowe zasilacze z certyfikatem 80 PLUS Gold są dostępne z mocą od 750 W do 1200 W i zawierają panel połączeń prądu stałego z boku. Dzięki temu można wygodniej uzyskiwać dostęp do przewodów i je porządkować. Zgłoszony do opatentowania panel boczny zasilaczy z serii RMx SHIFT oferuje lepszy wgląd i dostęp do wszystkich modułowych połączeń micro-fit, dlatego podłączanie przewodów i zarządzanie połączeniami jest wyjątkowo łatwe. Nie tylko upraszcza to podłączanie i odłączanie przewodów, ale też ogranicza potrzebę ich zginania i skręcania, by dosięgały złączy. Dzięki temu zmniejsza się fizyczne obciążenie przewodów, a zestaw komputerowy prezentuje się estetyczniej.







Każdy model z serii RMx SHIFT ma certyfikat zgodności z ATX 3.0 i jest zgodny ze standardem PCIe 5.0. W związku z tym może zasilać najnowocześniejsze zestawy komputerowe, zwiększając ich ogólną wydajność i niezawodność, a jednocześnie umożliwiając działanie komputerów na najwyższych obrotach. W zestawie znajduje się przewód PCIe 5.0 12VHPWR, dlatego zasilacze z serii RMx SHIFT są gotowe do użytku z nowoczesnymi kartami graficznymi, takimi jak NVIDIA GeForce RTX serii 40.



Zasilacze z serii RMx SHIFT mają wszystkie funkcje, których konstruktorzy komputerów oczekują od produktów RMx. W pełni modułowa konstrukcja przewodów do zasilacza Micro-Fit typu 5 generacji 1. firmy CORSAIR umożliwia korzystanie tylko z potrzebnych kabli. Wentylator 140 mm z dynamicznym łożyskiem olejowym ma specjalnie obliczoną krzywiznę, by działać z wysoką wydajnością przy niskim poziomie hałasu i ze znakomitą niezawodnością, a obsługa trybu Zero RPM wentylatora gwarantuje niemal bezgłośne działanie przy niskim obciążeniu. Certyfikaty 80 PLUS Gold i Cybenetics Gold świadczą o tym, że zasilacze z serii RMx SHIFT dostarczają stabilną moc z 90-procentową efektywnością. Wyłącznie japońskie kondensatory elektrolityczne działające w temperaturze 105°C gwarantują niezakłócone zasilanie i długoterminową trwałość.



Firma CORSAIR przetestowała zasilacze RMx SHIFT we wszystkich aktualnie dostępnych obudowach CORSAIR, aby zagwarantować ich kompatybilność. Konstruktorom komputerów mających obudowy innych producentów, którzy chcą stosować zasilacze RMx SHIFT, zaleca się zachowanie minimalnego odstępu 30 mm od boku komory dolnej, aby umożliwić korzystanie z bocznego panelu złączy. Modele z serii RMx SHIFT to zasilacze, które trzymają Twoją stronę i umożliwiają składanie oraz łączenie elementów komputera w nowy sposób.



Zasilacze z serii CORSAIR RMx SHIFT są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Produkty są objęte dziesięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





















Źródło: Info Prasowe / Corsair