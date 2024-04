CORSAIR z serii HS35 v2 - Przewaga na wszystkich platformach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR z dumą ogłasza wprowadzenie do sprzedaży nowej serii zestawów słuchawkowych dla graczy: HS35 v2 i HS35 SURROUND v2. Modele zestawów słuchawkowych HS35 v2 i HS35 SURROUND v2 odznaczają się wyjątkowo szerokim zakresem dźwięku i uniwersalną łącznością 3.5 mm oraz zapewniają przełomowy dźwięk na każdej platformie. Seria HS35 v2 otwiera przed użytkownikiem bogaty świat dźwięku. Para specjalnie dostrojonych 50-milimetrowych przetworników neodymowych wytwarza potężny dźwięk o szerokim zakresie, dzięki czemu odkryjesz nowe szczegóły podczas gry. Dzięki pasującemu do różnych platform połączeniu 3,5 mm te zestawy słuchawkowe mogą być używane do grania nie tylko na komputerach PC, ale także na konsolach PlayStation, Xbox, Nintendo Switch i innych.







Aby zapewnić jeszcze bardziej wciągające wrażenia HS35 SURROUND v2 dodaje kolejny wymiar do sceny dźwiękowej. Dołączony odbiornik USB odblokowuje wiodący w branży dźwięk przestrzenny Dolby Audio 7.1 na komputerach PC i Mac, dzięki czemu muzyka, dźwięki gry i dialogi dochodzą do użytkownika z wszystkich stron. Dokładnie namierzaj ruchy przeciwników w takich grach opartych na rywalizacji, jak Overwatch 2, albo całkowicie zatrać się w nastrojowych światach takich gier, jak Starfield.



Zestawy słuchawkowe HS35 v2 są doskonałe do dłuższego grania, jak również do okazjonalnych rozgrywek dla relaksu. Regulowany uniesiony kabłąk nie uciska głowy, a nauszniki z miękkiego materiału dają uczucie ochłody i komfortu. Reguluj poziom głośności i wyciszaj dźwięk całkowicie za pomocą wygodnych elementów sterujących na nausznikach oraz umieść elastyczny mikrofon wszechkierunkowy dokładnie tam, gdzie chcesz, aby wyraźnie porozumiewać się ze swoją ekipą. Reprezentuj barwy swojej drużyny i pokaż własny styl dzięki możliwości wyboru słuchawek HS35 v2 w jednym z trzech kolorów dostępnych na stronie Corsair.com i u wybranych sprzedawców detalicznych: klasyczny czarny, przytłumiony czerwony lub głęboki niebieski.



Zestawy słuchawkowe CORSAIR HS35 v2 (219 PLN) i HS35 SURROUND v2 (259 PLN), są już dostępne w sprzedaży w Ameryce Północnej w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów online firmy CORSAIR. W Europie i reszcie świata te zestawy słuchawkowe będą dostępne od 30 kwietnia. Oba zestawy słuchawkowe są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR