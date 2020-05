COWON PLENUE R2 - w świecie genialnego dźwięku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Cowon nie bez przyczyny uznawana jest za specjalistę w dziedzinie odtwarzaczy audio. W modelu Cowon PLENUE R2 skoncentrowano się przede wszystkim na dostarczeniu użytkownikowi wyśrubowanych parametrów dźwiękowych. Odtwarzacz wyposażony został w dwa najwyższej klasy przetworniki cyfrowo-analogowe CS43131 klasy Premium obsługujące 32 bity, 384 kHz. Oferują one niedościgniony poziom wydajności zapewniając krystalicznie czyste, wyraźnie brzmienie, nie obciążając przy tym akumulatora. Dzięki temu mamy zapewnione do 20 godzin odtwarzania MP3 i do 18.5 godziny odtwarzania HD FLAC.







Cowon PLENUE R2 zapewnia wręcz niesłychane parametry odsłuchu, również po Bluetooth:

• SNR 136 dB,

• THD + N 0,0004%,

• przesłuch stereo -148dB oraz

• 4,0 Vrms na wyjściu zbalansowanym.



Cowon PLENUE R2 odtwarza ogromną ilość formatów audio, od 32-bitowego, 384 kHz, nieskompresowanego AIFF, przez bezstratne, formaty skompresowane takie, jak FLAC, ALAC i APE, a także inne, jak WAV, MP3, WMA i OGG. Ponadto obsługuje DXD (352.8 / 384 kHz) i natywny DSD256 (11,2 MHz), oferując użytkownikowi wsparcie dla większości plików dostępnych na świecie. Trzy kolory LED w R2 sygnalizują źródło dźwięku podczas odtwarzania: normalny, HD lub DSD / DXD.



Cowon PLENUE R2 obsługuje aptX, wysokiej jakości kodek audio do transmisji bezprzewodowej, który zapewnia wyższą wydajność kompresji i znakomitą jakość dźwięku w porównaniu z konwencjonalnym SBC Bluetooth. Dodatkowo R2 zaopatrzony został w znakomitej jakości efekty JetEffect, ekskluzywne dla firmy Cowon - dostępne również na wyjściu Bluetooth.



Wzmacniacz MasterHIFI zastosowany w Cowon PLENUE R2, dostarcza wysokie napięcie przy zachowaniu najwyższego poziomu liniowości. Oferuje on również wydajność zdolną do napędzania słuchawek o wysokiej impedancji bez potrzeby stosowania osobnego wzmacniacza.



W odtwarzaczu Cowon PLENUE R2 postawiono przede wszystkim na jakość dźwięku oraz możliwość obsługi większości formatów dostępnych na świecie. Prócz autorskich technologii JetEffect 7 oraz BBE+, zastosowano w nim wiele innych, jak TXCO dla uzyskania niezawodnego dźwięku HD, czy CPLD - obsługującego szybkie operacje i minimalizującego szum poprzez optymalizację cyfrowego przetwarzania sygnału.



Sprzęt dostępny jest już w sprzedaży w Polsce w cenie sugerowanej 2499 PLN brutto. Klienci detaliczni mogą skorzystać z możliwości odsłuchu urządzenia w sieci sklepów MP3Store lub w dobrych sklepach Hi-FI.

























Źródło: Info Prasowe / MIP