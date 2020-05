ZOTAC VR GO 3.0 - trzecia wersja plecakowego PeCeta

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOTAC wprowadził na rynek trzecią generację linii plecaków do gier VR GO 3.0. Tak, po prostu ktoś kiedyś wpadł na pomysł, by zabrać swój gamingowy komputer stacjonarny razem z sobą i przy pomocy gogli wirtualnych VR, pozwolić nam zanurzyć się w świecie gier. Nowy VR GO 3.0 ma ulepszoną konstrukcję plecaka, lepszą izolację termiczną i usprawnioną wentylację. Uaktualniono również ofertę sprzętową w postaci procesora Core i7-9700, grafiki GeForce RTX 2070, 16 GB pamięci DDR4-2667 SO-DIMM i dysku 240 GB NVMe SSD. Urządzenie jest dostarczane z dwoma zestawami wymiennych akumulatorów. Ceny jeszcze nie podano.



























Źródło: TechPowerUP