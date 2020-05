JONSBO CR-1000 Plus

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka JONSBO przedstawiła swojego "flagowca" CR-1000 Plus, w ofercie dużych coolerów klasy premium. Ta dwu wieżowa konstrukcja o wymiarach 128 mm x 101 mm x 158 mm (LxWxH) waży 745 gramów, wraz z dwoma wentylatorami 120 mm PWM pracującymi w zakresie od 700 do 1500 RPM, przy ciśnieniu 26.1 - 57.35 CFM i szumach w granicach od 20.55 do 31.2 dBA. Całość wsparto na czterech ciepłowodach HeatPipe (6mm) o profilu U (osiem końcówek odprowadzających ciepło), z technologią bezpośredniego styku z promiennikiem procesora (Direct Contact). Oczywiście wentylatory otrzymały efektowne i modne teraz, podświetlenie RGB LED. Schładzacz kompatybilny jest z podstawkami LGA1200, LGA115x i AM4, niestety nie podano jeszcze jego ceny.























Źródło: TechPowerUP