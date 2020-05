Nadchodzi Windows 10 2004 May Update

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Duża, majowa aktualizacja systemu Windows 10 w wersji 2004 ma przynieść sporo nowości i zmian. Jedną z największych i chyba najbardziej oczekiwanych, jest powrót obsługi standardu bezprzewodowej łączności Bluetooth A2DP, którą znaliśmy z czasów świetności systemu Windows 7, a którą zaniechano w kolejnym Windows 8. Bluetooth A2DP pozwala użytkownikom przesyłać strumieniowo dźwięk ze swoich telefonów do głośników komputera, więc sporo z nas będzie zapewne z tej funkcji korzystać. Aktualizacja systemu Windows 10 May Update ma być udostępniona do pobrania około 26-28 maja. Złośliwi już pytają, co nowy Update popsuje tym razem :)









Źródło: TechPowerUP