CREATIVE CHAT Zestaw słuchawkowy z regulowanym mikrofonem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology wprowadza na rynek europejski całkowicie nową linię słuchawek dedykowanych, w dużej mierze komunikacji głosowej. Pierwszym zestawem ze wspomnianej serii jest zestaw słuchawkowy o nazwie Creative Chat. Priorytetowymi cechami dla serii „Chat” ma być bardzo dobra jakość komunikacji głosowej i długotrwała wygoda użytkowania. Producent deklaruje, że niebawem pojawią się kolejne warianty z linii „Chat”, a będzie to wersja na USB i wersja bezprzewodowa. Cała seria będzie zoptymalizowana w kierunku jakości dźwięku dla komunikacji online.







Creative Chat to stereofoniczny zestaw słuchawkowy, który zadziała na wszystkich systemach operacyjnych i platformach za pośrednictwem standardowego 4-polowego złącza analogowego 3.5 mm typu jack. Zestaw jest kompatybilny z większością popularnych aplikacji konferencyjnych, takich jak Zoom, Microsoft Teams, Skype, Cisco WebEx, Facebook Messenger i Google Meet. W słuchawkach zastosowano specjalny elektretowy mikrofon pojemnościowy, który posiada dodatkowo zintegrowaną technologię redukcji szumów. Mikrofon znajduje się na regulowanym pałąku, który łatwo można schować kiedy go nie używamy.



Na przewodzie znajduje się zintegrowany pilot, na którym umieszczono pokrętło do regulacji głośności i przycisk wyciszania mikrofonu. Producent deklaruje, że słuchawki będą wyjątkowo wygodne i będzie można w nich spędzać wiele godzin podczas pracy albo ulubionej rozrywki. Waga słuchawek to zaledwie 192 gramy. Pady wyściełane są miękkim i wygodnym materiałem a ich struktura jest tak zaprojektowana by posiadać dobrą wentylację pomiędzy uszami a słuchawkami. Dla wielogodzinnego komfortu użytkowania pałąk jest regulowany i również wyściełany miękkim materiałem. Zestaw słuchawkowy otrzymał wyjątkowo długi przewód, by nie ograniczał ruchów w miejscu pracy lub multimedialnej zabawie.



Creative Chat można będzie zakupić w cenie 139PLN.





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przetworniki:

• 2x40 mm przetwornik neodymowy

• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz

• Impedancja: 32Ω

• Czułość: 112 dBA @ 1 mW

Mikrofon:

• Typ: Pojemnościowy elektretowy z redukcją szumów

• Pasmo przenoszenia: 100–10 000 Hz

• Czułość: -42 dBV/Pa

Połączenia:

• Pozłacane 4-biegunowe gniazdo 3,5 mm jack

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

• Zestaw słuchawkowy: 160 x 66 x 184 mm

• Kabel (od końca do końca): 2,1 m

Waga

• Zestaw słuchawkowy: 192g





































Źródło: Info Prasowe / Creative