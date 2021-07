PNY LX2030 i LX3030 M.2 NVMe Gen3 x4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PNY zaprezentowało dyski SSD LX2030 i LX3030 charakteryzujące się ultra-wysoką wytrzymałością. Nowa rodzina dysków LX oferuje jeszcze wyższy poziom wytrzymałości przeznaczony do zastosowań aplikacji używających modelu "dowód przestrzeni i czasu", takich jak plotting Chia (XCH). Dyski PNY to idealne rozwiązanie dla programów używających „dowodu przestrzeni i czasu” do plottingu, takich jak Chia Coin. W odróżnieniu od modeli wykorzystujących „dowód pracy” tj. jak bitcoin, pochłaniających duże ilości energii i wymagając od koparek skomplikowanych obliczeń matematycznych, programy „dowodu przestrzeni i czasu” używają niewykorzystaną przestrzeń systemów użytkowników, sprawiając, że jest to wydajny energetycznie oraz proekologiczny model.







Aby zabezpieczyć blockchain, dane muszą być najpierw stworzone w procesie nazwanym „plotting”, co wymagane jest jednorazowo dla każdego pliku. Proces zapisu jest intensywny, więc preferowany do plottingu dysk SSD powinien mieć wysoce stabilną przepustowość oraz wytrzymałość (TBW lub zapisane terabajty). Zazwyczaj ten poziom wydajności zapisu i wydolności spotyka się w dyskach SSD klasy przemysłowej.



Technologia Lifextension

Rodzina dysków LX PNY wykorzystuje technologię Lifextension, aby zapewnić plottingowi Chia poziom TBW aż do 54,000 w modelu LX3030 2TB. Aby utrzymać tak wysoki współczynnik, seria LX dysków SSD PNY używa zaawansowanego silnika AI, LDPC oraz Flash I/F wzmacniających wytrzymałość NAND, co czyni je najbardziej opłacalnymi jednostkami do plottingu. Możesz w pełni wykorzystywać technologię Lifextension bez poświęceń i cieszyć się aż do 18 razy lepszą wytrzymałością poprzez dodanie dysku LX do Twojego systemu.





Specyfikacja dysków LX SSD

Chia Plotting TBW:

LX3030 2TB: 54000

LX3030 1TB: 27000

LX2030 2TB: 10000



Chia Plotting – wydajność odczytu i zapisu:

LX3030 - Odczyt: 3200MB/s, Zapis: 2400MB/s

LX2030 - Odczyt: 3200MB/s, Zapis: 1000MB/s



Rozmiar dysku: M.2 2280





















Źródło: Info Prasowe / PNY