Cel AMD - 1 szafa w miejsce 275 do trenowania AI w 2030 roku...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Według Międzynarodowej Agencji Energii zapotrzebowanie na elektryczność ze strony centrów danych do 2030 roku wzrośnie ponad dwukrotnie osiągając poziom około 945 Terawatogodzin. Jest to jeden z powodów, dla których w AMD dążenie do tworzenia jak najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań jest jednym z priorytetów. Jest to do tego stopnia istotne, że stanowi rdzeń strategii rozwoju produktów. W 2021 roku firma podjęła się inicjatywy 30x25, której celem była 30-krotna poprawa efektywności energetycznej przy trenowaniu AI oraz w systemach superkomputerowych do 2025 względem technologii wprowadzonej w 2020 roku. Cel ten został zrealizowany z nawiązką, ponieważ udało się uzyskać aż 38-krotnę poprawę efektywności energetycznej. Teraz AMD podejmuje kolejne zobowiązanie, które celuje w 20-krotną poprawy efektywności maszyn rackowych przy trenowaniu i wnioskowaniu AI do 2030 roku (względem 2024).







Ma to przełożyć się na możliwość uruchomienia typowego modelu AI, który obecnie wymaga zastosowania aż 275 szaf na tylko jednej, dzięki czemu uda się zaoszczędzić aż 95% elektryczności. Więcej na ten temat można znaleźć na blogu AMD.



Firma AMD ponadto poinformowała właśnie o nawiązaniu strategicznego partnerstwa z HCLTech. W ramach tej współpracy powstaną wspólne laboratoria innowacji, programy treningowe oraz centra rozwojowe, których celem będzie otwieranie nowych możliwości i maksymalizacja efektywności operacyjnej w biznesie. Połączenie technologii AMD z doświadczeniem HCLTech pozwoli też na tworzenie wyspecjalizowanych i przyszłościowych rozwiązań wykorzystujących pełnię potencjału sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej i zaawansowanej analityki. Współpraca obu firm powinna się zatem przełożyć na przyspieszenie procesu cyfrowej transformacji przedsiębiorstw na całym świecie oraz korzyści dla samych klientów, którzy będą mieli większe możliwości i lepsze wrażenia.



















źródło: Info Prasowe - AMD