Cena Bitcoina osiąga nowy rekord wszech czasów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Bitcoin osiągnął dziś historyczny rekord, przekraczając poziom 75 000 dolarów i bijąc tym samym poprzedni rekord 73 738 dolarów z marca bieżącego roku. To niezwykłe osiągnięcie odzwierciedla rosnące zaufanie do aktywów cyfrowych w kontekście zmian ekonomicznych i politycznych, szczególnie wyborów prezydenckich w USA. Od początku 2024 roku Bitcoin wzrósł o ponad 70%, co przypisuje się kombinacji trendów makroekonomicznych i strategicznych innowacji finansowych - przy czym wybory w USA są istotnym czynnikiem napędzającym ten wzrost.







Kolejnym ważnym czynnikiem jest uruchomienie w styczniu w USA spotowych funduszy ETF na Bitcoina (ETF), co stanowi znaczący kamień milowy, który zwiększył udział instytucji w przestrzeni kryptowalutowej. Największe fundusze inwestycyjne, w tym BlackRock i Fidelity, uruchomiły spotowe ETF-y na Bitcoina, które wywołały znaczące zainteresowanie inwestorów i wprowadziły kryptowaluty do głównego nurtu portfeli inwestycyjnych. Według jednego z najnowszych raportów Binance Research dotyczących spotowych ETF-ów na BTC, fundusze te od momentu uruchomienia zgromadziły łącznie ponad 63.3 miliarda dolarów, co stanowi około 5.2% całkowitej podaży Bitcoina. Ta obecność instytucjonalna nie tylko odzwierciedla zaufanie do długoterminowej żywotności Bitcoina, ale także podkreśla jego rosnącą rolę w globalnym ekosystemie finansowym.











źródło: Info Prasowe - Binance